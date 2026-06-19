Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Bu arada, gemiyi çekme ve kurtarma hizmeti veren Yunan Med Tugs da 1.5 milyon Avro’yu bulan faturalarının ödenmemesi üzerine mahkemeye başvurarak gemiye haciz kararı çıkarttı. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı belgelerine göre, Pire Liman Başkanlığı Kasım 2025’te şirket yönetimine gemiyi “uzaklaştırması veya tehlikesiz hale getirmesi” için 30 günlük kesin süre verdi. Liman Başkanlığı uyarı yazısında, “Gemi terör saldırısı nedeniyle ağır hasar görmüştür; mürettebatı yoktur, klas sertifikası bulunmamaktadır, ana makineleri ve güvenlik sistemleri devre dışıdır. Otonom itiş gücü olmayan geminin kargo tanklarında atık, makine dairesinde ise yakıt kalıntıları mevcuttur” dedi. Gemi buna rağmen halen Pire Limanı açıklarında kaderini bekliyor.