Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar
Husiler tarafından vurulan ve Türkiye'nin teklifine hayır denilen Deckasis gemisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gemi dördüncü kez ihaleye çıkarılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Husiler tarafından vurulan ve Türkiye'nin teklifine hayır denilen Deckasis gemisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gemi dördüncü kez ihaleye çıkarılıyor.
Haber Denizde'de yer alan habere göre, Husilerin en bilinen kurbanlarından biri olan ve hurdaya ayrıldığı düşünülen dev tanker, üç başarısız ihale girişiminin ardından Pire Limanı açıklarında kaderine terk edilmiş durumda. Yetkililer dördüncü ihale için gün sayıyor. İki yıl önce Kızıldeniz’de Husi militanları tarafından ağır hasara uğratılan ve o günden bu yana söküldüğü tahmin edilen Suezmax tipi tanker, Yunanistan’ın Pire Limanı açıklarında adeta bir hayalet gemi gibi bekleyişini sürdürüyor.
Eski sahipleri de dahil olmak üzere herkes tarafından kaderine terk edilmiş görünen 2006 inşa, 163.800 dwt’lik Deckasis (eski adıyla Sounion) adlı gemi, ne yerinden kıpırdatılabiliyor ne de hurdaya gönderilebiliyor.
Pire Liman Başkanlığı, geminin kaldırılması için bu yıl üç kez ihale açtı ancak hiçbirine teklif veren olmadı. Söküm ve tahliye işlemi için dördüncü girişim ise 25 Haziran olarak belirlendi. Yunan yetkililer, alıcı bulabilmek için taban fiyat uygulamasından tamamen vazgeçti. İlk ihalede belirlenen 344 bin Avro tutarındaki taban fiyat, sessiz sedasız kaldırıldı.
Deckasis’in bölgeden acilen uzaklaştırılması gerektiğini belirten Pire Liman yönetimi, resmi belgelerde gemiyi “tehlikeli ve zararlı” olarak sınıflandırılmış durumda. Yetkililer durumu, “Şiddetli rüzgar, dalga veya olumsuz hava koşullarında geminin herhangi bir düzeltici aksiyon alma kabiliyeti bulunmuyor. Bu durum hem seyir güvenliği hem de çevre için çok ciddi bir risk teşkil etmektedir” sözleriyle özetliyor.
Eski adıyla Sounion, Ağustos 2024’te Kızıldeniz’de seyir halindeyken Yemenli Husiler tarafından basılmış ve güvertesine yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesiyle Husilerin en bilinen kurbanlarından biri haline gelmişti. Aylar süren yoğun kurtarma çalışmalarının ardından, geminin eski sahibi Yunan Delta Tankers tarafından adı açıklanmayan bir şirkete hurda olarak satıldığı ve Yunanistan’a çekildiği bildirilmişti. Ancak asıl kriz bu satıştan sonra başladı.
Gemiyi satın alan Kaliforniya merkezli ve yönetim kurulu başkanlığını Türk asıllı ABD vatandaşı Emre Altuncuoğlu’nun yürüttüğü geri dönüşüm ve söküm danışmanlık firması Deckmann LLC, Temmuz 2025’te gemiyi Türkiye’deki İçdaş Tersanesi’ne götürmek için Yunan makamlarından izin istedi. Ancak Pire Liman Başkanlığı, gemideki yakıt ve diğer petrol ürünü kalıntılarının Türkiye’ye hareket etmeden önce tamamen temizlenmesini şart koşarak bu talebi reddetti. Sürecin devamı ise Deckmann LLC’nin maddi kaynaklarının tükenmesi nedeniyle gelmedi.
Bu arada, gemiyi çekme ve kurtarma hizmeti veren Yunan Med Tugs da 1.5 milyon Avro’yu bulan faturalarının ödenmemesi üzerine mahkemeye başvurarak gemiye haciz kararı çıkarttı. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı belgelerine göre, Pire Liman Başkanlığı Kasım 2025’te şirket yönetimine gemiyi “uzaklaştırması veya tehlikesiz hale getirmesi” için 30 günlük kesin süre verdi. Liman Başkanlığı uyarı yazısında, “Gemi terör saldırısı nedeniyle ağır hasar görmüştür; mürettebatı yoktur, klas sertifikası bulunmamaktadır, ana makineleri ve güvenlik sistemleri devre dışıdır. Otonom itiş gücü olmayan geminin kargo tanklarında atık, makine dairesinde ise yakıt kalıntıları mevcuttur” dedi. Gemi buna rağmen halen Pire Limanı açıklarında kaderini bekliyor.
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