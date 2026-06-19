  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Benzinliğin yolunu unutturuyor! En az yakan otomobiller belli oldu! Bu sefer ikinci şaşırttı! Akraba evliliğinin en çok olduğu iller belli oldu! İsrail ve İngilizler şaşkın: Türkiye sessiz ve derinden bunu yaptı, ağızlar açık kaldı Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı ŞOK Aktüel 17-23 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: Gıda ürünlerinde indirim rüzgarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Husiler tarafından vurulan ve Türkiye'nin teklifine hayır denilen Deckasis gemisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gemi dördüncü kez ihaleye çıkarılıyor.

#1
Foto - Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Haber Denizde'de yer alan habere göre, Husilerin en bilinen kurbanlarından biri olan ve hurdaya ayrıldığı düşünülen dev tanker, üç başarısız ihale girişiminin ardından Pire Limanı açıklarında kaderine terk edilmiş durumda. Yetkililer dördüncü ihale için gün sayıyor. İki yıl önce Kızıldeniz’de Husi militanları tarafından ağır hasara uğratılan ve o günden bu yana söküldüğü tahmin edilen Suezmax tipi tanker, Yunanistan’ın Pire Limanı açıklarında adeta bir hayalet gemi gibi bekleyişini sürdürüyor.

#2
Foto - Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Eski sahipleri de dahil olmak üzere herkes tarafından kaderine terk edilmiş görünen 2006 inşa, 163.800 dwt’lik Deckasis (eski adıyla Sounion) adlı gemi, ne yerinden kıpırdatılabiliyor ne de hurdaya gönderilebiliyor.

#3
Foto - Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Pire Liman Başkanlığı, geminin kaldırılması için bu yıl üç kez ihale açtı ancak hiçbirine teklif veren olmadı. Söküm ve tahliye işlemi için dördüncü girişim ise 25 Haziran olarak belirlendi. Yunan yetkililer, alıcı bulabilmek için taban fiyat uygulamasından tamamen vazgeçti. İlk ihalede belirlenen 344 bin Avro tutarındaki taban fiyat, sessiz sedasız kaldırıldı.

#4
Foto - Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Deckasis’in bölgeden acilen uzaklaştırılması gerektiğini belirten Pire Liman yönetimi, resmi belgelerde gemiyi “tehlikeli ve zararlı” olarak sınıflandırılmış durumda. Yetkililer durumu, “Şiddetli rüzgar, dalga veya olumsuz hava koşullarında geminin herhangi bir düzeltici aksiyon alma kabiliyeti bulunmuyor. Bu durum hem seyir güvenliği hem de çevre için çok ciddi bir risk teşkil etmektedir” sözleriyle özetliyor.

#5
Foto - Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Eski adıyla Sounion, Ağustos 2024’te Kızıldeniz’de seyir halindeyken Yemenli Husiler tarafından basılmış ve güvertesine yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesiyle Husilerin en bilinen kurbanlarından biri haline gelmişti. Aylar süren yoğun kurtarma çalışmalarının ardından, geminin eski sahibi Yunan Delta Tankers tarafından adı açıklanmayan bir şirkete hurda olarak satıldığı ve Yunanistan’a çekildiği bildirilmişti. Ancak asıl kriz bu satıştan sonra başladı.

#6
Foto - Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Gemiyi satın alan Kaliforniya merkezli ve yönetim kurulu başkanlığını Türk asıllı ABD vatandaşı Emre Altuncuoğlu’nun yürüttüğü geri dönüşüm ve söküm danışmanlık firması Deckmann LLC, Temmuz 2025’te gemiyi Türkiye’deki İçdaş Tersanesi’ne götürmek için Yunan makamlarından izin istedi. Ancak Pire Liman Başkanlığı, gemideki yakıt ve diğer petrol ürünü kalıntılarının Türkiye’ye hareket etmeden önce tamamen temizlenmesini şart koşarak bu talebi reddetti. Sürecin devamı ise Deckmann LLC’nin maddi kaynaklarının tükenmesi nedeniyle gelmedi.

#7
Foto - Türkiye'ye 'hayır' deyip reddettiler: Bir başlarına kaldılar

Bu arada, gemiyi çekme ve kurtarma hizmeti veren Yunan Med Tugs da 1.5 milyon Avro’yu bulan faturalarının ödenmemesi üzerine mahkemeye başvurarak gemiye haciz kararı çıkarttı. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı belgelerine göre, Pire Liman Başkanlığı Kasım 2025’te şirket yönetimine gemiyi “uzaklaştırması veya tehlikesiz hale getirmesi” için 30 günlük kesin süre verdi. Liman Başkanlığı uyarı yazısında, “Gemi terör saldırısı nedeniyle ağır hasar görmüştür; mürettebatı yoktur, klas sertifikası bulunmamaktadır, ana makineleri ve güvenlik sistemleri devre dışıdır. Otonom itiş gücü olmayan geminin kargo tanklarında atık, makine dairesinde ise yakıt kalıntıları mevcuttur” dedi. Gemi buna rağmen halen Pire Limanı açıklarında kaderini bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru
Siyaset

Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa sürecinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Murat Gezici, Tugay..
Konut satışlarında ibre tersine döndü
Ekonomi

Konut satışlarında ibre tersine döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında toplam konut satış sayısının 93 bin 333 olduğunu duyurdu.
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular

Nizamiye Eğitim Kurumları Kurucusu Araştırmacı & Yazar Muhammed Şevket Gökşan Hoca, sosyal medyada paylaştığı metin ile psikiyatri hastası k..
Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!
Dünya

Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu ve Rus güçlerine ait insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Yerel halk Müslümanlar..
Koç'un sırtı daha da kalınlaştı
Gündem

Koç'un sırtı daha da kalınlaştı

CHP’ye açık açık destek veren, iktidara parmak sallamaktan çekinmeyen, Cumhurbaşkanı’nın yanında elini cebine atacak kadar hadsizleşen, mill..
Ali Babacan'dan "ortak aday" açıklaması
Gündem

Ali Babacan'dan "ortak aday" açıklaması

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için DEVA Partisi'ni kuran ancak soluğu CHP'nin masasında alan Ali Babacan "ortak aday" ile i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23