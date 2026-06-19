Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

Beyaz Saray, İran ile yapılması planlanan teknik görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da ABD ve İran arasında bugün herhangi bir görüşme yapılmayacağını duyurdu. Tarafların nükleer program, zenginleştirilmiş uranyum stokları ve denetim mekanizmalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele alması beklenirken, görüşmelerin yeni tarihi henüz netleşmedi.