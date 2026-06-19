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Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

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Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

Beyaz Saray, İran ile yapılması planlanan teknik görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da ABD ve İran arasında bugün herhangi bir görüşme yapılmayacağını duyurdu. Tarafların nükleer program, zenginleştirilmiş uranyum stokları ve denetim mekanizmalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele alması beklenirken, görüşmelerin yeni tarihi henüz netleşmedi.

#1
Foto - Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in dün gün içerisinde düzenlediği basın toplantısında da ifade ettiği gibi, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planlamaların henüz netleşmediği belirtildi.

#2
Foto - Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

Açıklamada, ABD heyetinin ilk uygun fırsatta görüşmeler için yola çıkmaya hazır olduğu vurgulanırken, "Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı" ifadeleri kullanıldı.

#3
Foto - Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı JD Vance'in şu an için İsviçre'ye hareket etmeyeceğini ve seyahat planının şimdilik ertelendiğini duyurdu.

#4
Foto - Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

Açıklamada ayrıca, "Bir sonraki adımlara ilişkin somut bir güncelleme olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

#5
Foto - Dünyayı sarsan haber! ABD ile İran arasında şimdi de bu kriz çıktı, görüşmeler başlamadan ertelendi

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmelerin bugün gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi. Taraflardan henüz yeni bir tarih açıklanmazken, görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

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