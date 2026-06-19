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CHP’li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

#1
Foto - CHP’li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

#2
Foto - CHP’li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

#3
Foto - CHP’li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

#4
Foto - CHP’li bir belediyeye daha operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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