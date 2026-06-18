19 il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji, 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, kuvvetli sağanak, dolu ve ani sel riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji, 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, kuvvetli sağanak, dolu ve ani sel riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının ardından yağışlı havanın etkisini artıracağını duyurdu. Güncellenen hava tahminlerine göre, önümüzdeki üç gün boyunca birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3 ila 4 derece düşeceği tahmin edilirken, özellikle iç ve batı kesimlerde kuvvetli yağışlar görülecek.
Meteoroloji, bugün için 19 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Uzmanlar, özellikle yağış anlarında ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması ve Meteoroloji'nin güncel uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.
19 İL ÇİN SARI KODLU UYARI Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.
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