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Ülke sularını korumak için Türkiye'den acil koduyla yardım istediler: MPCP alacaklar 45 ilde çok büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var 19 il için sarı kodlu uyarı! 'Türkiye petrolden yüzde 5 pay verecek' söylentilerine dost Somali'den sert tepki: Başarısız oldular Altın fiyatlarında sert dönüş! Tüm Türkiye panikte: Son maça çıkmadan Dünya Kupası'ndan elenebiliriz 'Tehlike çanları çalıyor' diyerek duyurdular: Düşmanlığın âlâsını yapan ülke Türkiye'ye muhtaç hale geldi Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü
#1
Foto - 19 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının ardından yağışlı havanın etkisini artıracağını duyurdu. Güncellenen hava tahminlerine göre, önümüzdeki üç gün boyunca birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

#2
Foto - 19 il için sarı kodlu uyarı!

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3 ila 4 derece düşeceği tahmin edilirken, özellikle iç ve batı kesimlerde kuvvetli yağışlar görülecek.

#3
Foto - 19 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji, bugün için 19 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor.

#4
Foto - 19 il için sarı kodlu uyarı!

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

#5
Foto - 19 il için sarı kodlu uyarı!

Uzmanlar, özellikle yağış anlarında ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması ve Meteoroloji'nin güncel uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.

#6
Foto - 19 il için sarı kodlu uyarı!

19 İL ÇİN SARI KODLU UYARI Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

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