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15 il için sarı kodlu uyarı

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15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun Güneyinde beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

#1
Foto - 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - 15 il için sarı kodlu uyarı

Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - 15 il için sarı kodlu uyarı

Sarı Kodla uyarılan iller! Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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