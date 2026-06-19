Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

BYD, 2024 yılında yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir üretim tesisi kuracağını ve fabrikanın 2026 yılında üretime başlayacağını duyurmuştu. Stella Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için çalışmalar yürütmek" ifadelerini kullandı. Sektörde, söz konusu ikinci tesisin İspanya'da mevcut bir fabrikanın satın alınması yoluyla hayata geçirilebileceği değerlendiriliyor.