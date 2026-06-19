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Otomotiv
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Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

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Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

Çinli otomobil markası BYD'nin Manisa'ya yönelik yatırım sözünü tutmaması sonrası Fransız Renault'tan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

#1
Foto - Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin yaptığı açıklamalarla otomotiv sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Jaillet’in, "Biz yatırım yapacağımızı söylediğimizde bunu yapıyoruz" sözleri Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'de planladığı yatırımın askıya alındığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

#2
Foto - Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

Son dönemde Türkiye otomotiv gündeminin en önemli başlıklarından biri BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı üretim tesisine ilişkin gelişmeler oldu. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Macaristan'da inşa edilen fabrikanın şu anda şirketin en büyük önceliği olduğunu, Türkiye'de duyurulan fabrikanın ise şimdilik askıya alındığını açıkladı.

#3
Foto - Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

BYD, 2024 yılında yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir üretim tesisi kuracağını ve fabrikanın 2026 yılında üretime başlayacağını duyurmuştu. Stella Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için çalışmalar yürütmek" ifadelerini kullandı. Sektörde, söz konusu ikinci tesisin İspanya'da mevcut bir fabrikanın satın alınması yoluyla hayata geçirilebileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

Tam da bu tartışmalar sürerken Renault cephesinden gelen mesajlar, Türkiye'ye yönelik uzun vadeli yatırım yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.

#5
Foto - Fransızlardan Manisa'daki fabrika sözünü tutmayan BYD'ye çok konuşulacak Türkiye tepkisi

Geçtiğimiz hafta Bursa'da üretimine başlanan yeni SUV modeli Boreal'in tanıtımında konuşan Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, şirketin daha önce açıkladığı yatırım planına bağlılığını vurguladı. Jaillet, 2023 yılında duyurulan 400 milyon Euro'luk yatırım programının kararlılıkla sürdüğünü belirterek “Biz yatırım yapacağımızı söylediğimizde bunu yapıyoruz. 2023 yılında 400 milyon Euro yatırımla Türkiye’de 4 yeni model üreteceğimizi açıklamıştık. Bu plana kararlılıkla devam ediyoruz. Renault Duster ve Clio 6’nın ardından Boreal’in üretimi de Bursa’da başladı. Boreal’in geliştirilmesinde Türk mühendisler önemli rol oynadı” diye konuştu. -

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