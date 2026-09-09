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Dünya
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Yeniakit Publisher
Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu

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Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu

Türkiye'deki 1 milyar dolarlık dev yatırımını iptal ederek büyük bir krizin fitilini ateşleyen Çinli elektrikli araç devi BYD, uluslararası projelerinde de peş peşe durdurma kararları almaya başladı. Pakistan'ın Sindh kentinde kurulması planlanan 150 milyon dolarlık montaj fabrikası inşaatının sahada tamamen durma noktasına gelmesi küresel pazarda büyük yankı uyandırdı. Şirketin peş peşe aldığı bu radikal kararlar, küresel stratejilerinde ciddi bir küçülmeye gittiği şeklinde yorumlandı.

#1
Foto - Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu

Çinli otomotiv firması BYD’nin uluslararası yatırımlarında gecikmeler ve duraklamalar yaşanıyor. Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre, Türkiye'deki projesini sonlandıran şirketin, Pakistan'da planlanan tesislerindeki takvimler de değişti.

#2
Foto - Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu

Şirketin Pakistan için planladığı 150 milyon dolarlık yatırım kapsamında Sindh kentinde bir elektrikli araç montaj fabrikası kurulması kararlaştırılmıştı. Yerel ortak olarak Hub Power Company ile anlaşma sağlandı.

#3
Foto - Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu

Açıklanan takvime göre tesisin 2026 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi hedefleniyordu. Ancak yerel basında yer alan bilgilere göre üretim tarihi önce 2026'nın ikinci yarısına çekildi. Sahada temeli atılan montaj fabrikasının inşaat çalışmaları ilerlemedi ve süreç durma noktasına geldi.

#4
Foto - Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu

Pakistan'daki aksamanın öncesinde, şirketin Türkiye yatırımı da gündeme gelmişti. 1 milyar doları aşan bütçeyle Manisa'da kurulması planlanan tesis için kamu tarafından özel teşvikler sağlanmış ve arazi tahsisi yapılmıştı.

#5
Foto - Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu

Aradan geçen iki yıllık süreçte temel atma töreni gerçekleştirilmedi ve sahada inşaat çalışması başlatılmadı. Şirketin son olarak yatırımdan vazgeçtiğini açıklamasıyla Türkiye projesi tamamen rafa kalktı.

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