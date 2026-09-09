Türkiye’ye büyük kazık atan BYD’ye bir şok daha! Resmen durdu
Türkiye'deki 1 milyar dolarlık dev yatırımını iptal ederek büyük bir krizin fitilini ateşleyen Çinli elektrikli araç devi BYD, uluslararası projelerinde de peş peşe durdurma kararları almaya başladı. Pakistan'ın Sindh kentinde kurulması planlanan 150 milyon dolarlık montaj fabrikası inşaatının sahada tamamen durma noktasına gelmesi küresel pazarda büyük yankı uyandırdı. Şirketin peş peşe aldığı bu radikal kararlar, küresel stratejilerinde ciddi bir küçülmeye gittiği şeklinde yorumlandı.