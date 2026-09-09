Kulisleri zangır zangır sallayan “Selahattin Demirtaş” iddiası! Adı geçiyor
DEM Parti'nin ilkbaharda yapacağı büyük kongre öncesinde başkent kulislerini hareketlendiren iddiaya göre, olası bir tahliye durumunda Selahattin Demirtaş doğrudan parti yönetiminde eş genel başkanlığa aday olmaya hazırlanıyor. Tuncer Bakırhan'ın "Büyük kongrede beraber olacağız" sözleri bu beklentiyi güçlendirirken, partinin ismini "Demokratik Cumhuriyet Hareketi" olarak değiştirebileceği iddiaları siyasette yeni bir dönemin kapısını araladı. Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş'ın siyasete dönüş rotası Ankara olarak netleşti.