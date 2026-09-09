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Kulisleri zangır zangır sallayan "Selahattin Demirtaş" iddiası! Adı geçiyor

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Kulisleri zangır zangır sallayan “Selahattin Demirtaş” iddiası! Adı geçiyor

DEM Parti'nin ilkbaharda yapacağı büyük kongre öncesinde başkent kulislerini hareketlendiren iddiaya göre, olası bir tahliye durumunda Selahattin Demirtaş doğrudan parti yönetiminde eş genel başkanlığa aday olmaya hazırlanıyor. Tuncer Bakırhan'ın "Büyük kongrede beraber olacağız" sözleri bu beklentiyi güçlendirirken, partinin ismini "Demokratik Cumhuriyet Hareketi" olarak değiştirebileceği iddiaları siyasette yeni bir dönemin kapısını araladı. Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş'ın siyasete dönüş rotası Ankara olarak netleşti.

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Foto - Kulisleri zangır zangır sallayan "Selahattin Demirtaş" iddiası! Adı geçiyor

DEM Parti’nin ilkbaharda yapacağı büyük kongre öncesinde Ankara kulisleri çarpıcı bir iddiayla çalkalanıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarının ardından, tahliye edilmesi beklenen Selahattin Demirtaş’ın kongrede eş genel başkanlığa aday olabileceği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde seçimlere katılabilmek için gerekli yasal şartları yerine getirmek amacıyla sembolik bir kongre düzenleyen DEM Parti, asıl büyük kongresini ilkbahar aylarında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Kulisleri zangır zangır sallayan "Selahattin Demirtaş" iddiası! Adı geçiyor

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın, bu büyük kongreye Selahattin Demirtaş’ın da katılabileceğinin sinyalini vermesi, başkentte siyasi hesapları hareketlendirdi. Kulislerde, olası bir tahliye durumunda Demirtaş’ın doğrudan parti yönetimine geçerek eş genel başkanlığa aday olabileceği konuşuluyor.

#3
Foto - Kulisleri zangır zangır sallayan "Selahattin Demirtaş" iddiası! Adı geçiyor

Kongre sürecine ilişkin tartışmalar yalnızca liderlik değişimiyle sınırlı değil. Tuncer Bakırhan ve partinin önde gelen isimlerinden Pervin Buldan’ın kısa süre önce duyurduğu “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” çıkışı, yaklaşık bir yıldır konuşulan isim değişikliği iddialarını yeniden alevlendirdi. Siyasi kulislerde, yeni başlatılacak bu hareketin partinin yeni ismi olabileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Kulisleri zangır zangır sallayan "Selahattin Demirtaş" iddiası! Adı geçiyor

Selahattin Demirtaş ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tahliye ihtimali, devam eden İmralı Süreci bağlamında siyasetteki en sıcak başlıklardan birini oluşturuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına dikkat çeken MHP kanadı, tahliyeler için yeni bir yasal düzenlemeye gerek olmadığını savunurken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreç boyunca sıklıkla dile getirdiği “Demirtaş evine, Öcalan umuda” çağrısı bu yöndeki beklentileri güçlendirdi.

#5
Foto - Kulisleri zangır zangır sallayan "Selahattin Demirtaş" iddiası! Adı geçiyor

Yaklaşık 10 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın siyasete dönüş vizyonuna dair en somut ipuçlarından biri ise üç ay önce Bağımsız Milletvekili Kani Torun ile yaptığı görüşmeden sızmıştı. T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Torun, Demirtaş’ın kendisine “Ben Ankara’da görev almak istiyorum” dediğini aktarmıştı. Her ne kadar Torun ve Çamlıbel bu sözlerin dar anlamda parti yönetimini değil, geniş anlamda ülke yönetimini kastettiğini açıklasa da bu mesaj, Demirtaş’ın aktif siyasete dönüş rotasını Ankara olarak belirlediği şeklinde yorumlandı.

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