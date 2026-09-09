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Türkiye "yok edici"yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye “yok edici”yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

Türk savunma sanayiinin gururu ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil yakın hava savunma sistemi GÜRZ, ilk gerçek füze atış testini kusursuz bir başarıyla tamamlayarak sahanın çehresini değiştirdi. İsrail basınının geniş yer ayırdığı analizlerde, sistemin dört yönlü radarı, optik paketleri ve KORKUT topu ile SUNGUR-GÖKSUR füzelerini tek platformda birleştiren hibrit yapısıyla savaş alanındaki dengeleri Türkiye lehine tamamen tersine çevirdiği vurgulandı. NATO standartlarına uyarlanmış bu üstün gücün, Rus yapımı Pantsir sistemine en net Türk cevabı olduğu tescillendi.

#1
Foto - Türkiye "yok edici"yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi, farklı hava tehditlerine karşı yakın mesafede katmanlı hava savunma imkanı sunan yapısıyla saha faaliyetlerine başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, GÜRZ Hava Savunma Sistemi'nin atışlı faaliyeti, başarıyla gerçekleştirildi.

#2
Foto - Türkiye "yok edici"yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

Testi yakından takip eden ve manşetinden duyuran İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türk yapımı yeni hava savunma sistemi GÜRZ'ün 5 Eylül'de başarılı bir şekilde tamamladığı canlı atış testinin ardından sahada operasyonel faaliyetine başladığını dile getirdi.

#3
Foto - Türkiye "yok edici"yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

Haberde, savunma sanayi devlerinden ASELSAN tarafından geliştirilen sistemin artık savaş alanının çehresini değiştirmeye hazır konumda olduğu vurgulandı. GÜRZ'ün tek bir mobil platformdan çok çeşitli tehditlere karşı çok katmanlı, kısa menzilli hava savunması sunduğu ifade edilen haberde, "Hibrit sistem, önleyici füzeleri toplarla birleştiriyor ve manevra yapan kuvvetler ile stratejik tesisler için koruyucu bir şemsiye görevi görecek şekilde tasarlandı" denildi.

#4
Foto - Türkiye "yok edici"yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

Testte, hedefleri belirleme ve sürekli olarak takip etme konusunda son derece yüksek bir başarı oranı sergilendiği belirtilirken, sistemin gelişmiş dört yönlü radarının, optik paketlerinin ve iletişim sistemlerinin yüksek performans gösterdiği dile getirildi. Test sırasında fırlatılan önleme füzesinin, özellikle karmaşık manevralar gerçekleştirdiği ve planlanan yörüngesini başarıyla takip ettiği aktarıldı.

#5
Foto - Türkiye "yok edici"yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

Maariv'in aktardığına göre, GÜRZ'ün çeşitli hava tehditlerine karşı dengeleyici rol oynayacağı belirtildi. Bu benzersiz sistemin, şirketin önceki programlarında geliştirilen yetenekleri tek bir platformda birleştirdiği aktarılırken, aracın, 3,5 cm'lik KORKUT topunun yanı sıra, arkaya monte edilmiş dört adet "SUNGUR" ve dört adet "GÖKSUR" füzesi taşıyan fırlatma rampalarına sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu kombinasyonun, aynı platformdan çeşitli önleme füzelerinin eş zamanlı olarak çalıştırılmasına olanak tanıdığı ifade edildi.

#6
Foto - Türkiye "yok edici"yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

İsrailli askeri uzmanlar GÜRZ sistemini, NATO standartlarına uyarlanmış gelişmiş bir alternatif ve Rusya'nın Pantsir sistemine doğrudan bir Türk cevabı olarak yorumladı. Haberde son olarak Türk Kara ve Hava Kuvvetlerinin, 6x6 ve 8x8 konfigürasyonlarında araçlara entegre edilmesi beklenen sistem için siparişlerini verdiği de ifade edildi. Test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan ASELSAN, "Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında GÜRZ. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan ASELSAN GÜRZ, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek" ifadelerine yer vermişti.

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