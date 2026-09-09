Türkiye “yok edici”yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak
Türk savunma sanayiinin gururu ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil yakın hava savunma sistemi GÜRZ, ilk gerçek füze atış testini kusursuz bir başarıyla tamamlayarak sahanın çehresini değiştirdi. İsrail basınının geniş yer ayırdığı analizlerde, sistemin dört yönlü radarı, optik paketleri ve KORKUT topu ile SUNGUR-GÖKSUR füzelerini tek platformda birleştiren hibrit yapısıyla savaş alanındaki dengeleri Türkiye lehine tamamen tersine çevirdiği vurgulandı. NATO standartlarına uyarlanmış bu üstün gücün, Rus yapımı Pantsir sistemine en net Türk cevabı olduğu tescillendi.