Türkiye “yok edici”yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak

İsrailli askeri uzmanlar GÜRZ sistemini, NATO standartlarına uyarlanmış gelişmiş bir alternatif ve Rusya'nın Pantsir sistemine doğrudan bir Türk cevabı olarak yorumladı. Haberde son olarak Türk Kara ve Hava Kuvvetlerinin, 6x6 ve 8x8 konfigürasyonlarında araçlara entegre edilmesi beklenen sistem için siparişlerini verdiği de ifade edildi. Test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan ASELSAN, "Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında GÜRZ. Yakın hava savunma çözümünü tek araçta sunan ASELSAN GÜRZ, farklı hava tehditlerine karşı oyun değiştirecek" ifadelerine yer vermişti.