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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

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Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

Küresel finans ve enerji piyasalarının dev ismi Standard Chartered, altın tahminlerini yukarı yönlü revize ederek 3 aylık ons hedefinin 4 bin 750 dolara, 12 aylık hedefinin ise 5 bin dolara yükseltildiğini duyurdu. Bankanın bu devasa projeksiyonları ve artan dolar kuru beklentileri hesaba katıldığında, gram altının kısa süre içinde 7 bin 887 lirayı, yıl sonunda ise 9 bin 230 lirayı görebileceği hesaplandı. Altın sahiplerini bayram ettirecek bu rapor piyasalardaki tüm dengeleri altüst etti.

#1
Foto - Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

Standard Chartered, enerji ve emtia piyasalarına ilişkin tahminlerini revize etti. Kurum, yükselen emtia fiyatlarının enerji sektöründe seçici fırsatlar oluşturabileceğini, fakat portföylerde belirgin bir “Ağırlık Artır” pozisyonu yerine uzun vadeli stratejik referans ağırlıklara yakın konumlanmayı tercih ettiğini açıkladı.

#2
Foto - Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

Yayımlanan raporda, kısa vadeli petrol görünümünün jeopolitik gelişmelere bağlı olarak iki farklı yönde şekillenebileceğine ve bu durumun fiyatlarda yüksek oynaklığa neden olabileceğine vurgu yapıldı.

#3
Foto - Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

Madencilik ve metaller tarafında daha seçici bir yaklaşım benimseyen Standard Chartered, dolardaki sert gerilemenin fiyat görünümünü desteklemesiyle altını yeniden “Ağırlık Artır” kategorisine aldığını açıkladı.

#4
Foto - Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

Kurum, altın için üç aylık fiyat hedefini ons başına 4 bin 750 dolara, 12 aylık hedefini ise 5 bin dolara yükseltti.

#5
Foto - Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

Ons altının, 3 ay sonra 4 bin 750 dolar olması durumunda Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre dolar kurunun 51,65 TL olması halinde gram altın 7 bin 887 liraya yükselebilir. Ancak ons altının 5 bin dolar olması halinde ve Merkez Bankası'nın anketine göre dolar kurunun 12 ay sonra 57,42 olması halinde gram altın 9 bin 230 liraya kadar yükselebilir.

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