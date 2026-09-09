Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir

Küresel finans ve enerji piyasalarının dev ismi Standard Chartered, altın tahminlerini yukarı yönlü revize ederek 3 aylık ons hedefinin 4 bin 750 dolara, 12 aylık hedefinin ise 5 bin dolara yükseltildiğini duyurdu. Bankanın bu devasa projeksiyonları ve artan dolar kuru beklentileri hesaba katıldığında, gram altının kısa süre içinde 7 bin 887 lirayı, yıl sonunda ise 9 bin 230 lirayı görebileceği hesaplandı. Altın sahiplerini bayram ettirecek bu rapor piyasalardaki tüm dengeleri altüst etti.