Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak
Türkiye'nin gururu yerli ve milli hava savunma projesi Çelik Kubbe, kara unsurlarındaki başarısını denizlere taşıyarak Mavi Vatan'da kusursuz bir kalkan oluşturmaya hazırlanıyor. GÖKDENİZ, HİSAR, SİPER ve MİDLAS gibi üst düzey sistemlerin Türk Donanması'nın vurucu gücü olan savaş gemilerine entegre edilmesiyle birlikte, denizlerimiz dışarıdan gelebilecek her türlü füze ve İHA tehdidine karşı tamamen kapatılıyor. Yeni inşa edilen milli uçak gemisi ve hava savunma muhripleriyle birlikte Türkiye'nin denizdeki stratejik üstünlüğü doruğa çıkıyor.