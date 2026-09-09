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Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

Türkiye'nin gururu yerli ve milli hava savunma projesi Çelik Kubbe, kara unsurlarındaki başarısını denizlere taşıyarak Mavi Vatan'da kusursuz bir kalkan oluşturmaya hazırlanıyor. GÖKDENİZ, HİSAR, SİPER ve MİDLAS gibi üst düzey sistemlerin Türk Donanması'nın vurucu gücü olan savaş gemilerine entegre edilmesiyle birlikte, denizlerimiz dışarıdan gelebilecek her türlü füze ve İHA tehdidine karşı tamamen kapatılıyor. Yeni inşa edilen milli uçak gemisi ve hava savunma muhripleriyle birlikte Türkiye'nin denizdeki stratejik üstünlüğü doruğa çıkıyor.

#1
Foto - Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

Türkiye'nin yerli ve milli sistemlerle donattığı imza projelerinden Çelik Kubbe, yakın gelecekte Mavi Vatan'da da boy göstermeye hazırlanıyor. Katmanlı hava savunmasını ve gerektiğinde hayli sert saldırı kabiliyetini denizlere taşımanın Ankara'nın elini daha da güçlendireceğini belirten güvenlik kaynakları, "Çelik Kubbe, Türk savunma sanayisinin sürekli güncellenecek ve her yeni teknolojiyle daha da gelişecek projelerinin başında geliyor. Sistem, Türkiye'ye denizlerde de hayli stratejik kazanımlar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

#2
Foto - Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

İlk etapta çok yakın hava savunma sistemleriyle Türk Donanması'nın bu yapıyı kullanmaya başladığına dikkat çeken savunma sanayisi uzmanları, gelecek yıllarda envantere girecek yeni gemilerle Çelik Kubbe'nin daha gelişmiş ve büyük sistemlerinin Mavi Vatan'da varlık göstereceğini vurguladı.

#3
Foto - Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

Kabaca katmanın en altında konumlanacak sistemlerden birinin GÖKDENİZ olacağı belirtiliyor. Çok sayıda parçacıklı mühimmat atabilen yapısı sayesinde havada adeta bir set çeken bu kritik ürün, savaş gemilerine havadan yönelen füzelere, insansız hava araçlarına (İHA) ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayacak. GÖKDENİZ, halihazırda farklı sınıflardaki gemilerde aktif olarak kullanılıyor.

#4
Foto - Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

Gemiye hayli yaklaşabilen tehditler için bir diğer çözümün ise TOLGA sistemi olduğu ifade ediliyor. Bu sistemin dron, kamikaze İHA ve seyir füzeleri gibi alçak irtifa asimetrik hava tehditlerine karşı sorumluluk üstleneceğini anlatan yetkililer, "Düşmanı elektronik karıştırma ya da gerekirse farklı kalibredeki silahlarıyla doğrudan vurarak etkisiz hale getirecek. Üzerindeki lazer sistemi de Türk Donanması'na ayrı bir kabiliyet kazandıracak." dedi.

#5
Foto - Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

Yakın hava savunmada uzun süredir test atışları gerçekleştirilen GÖKSUR ve LEVENT sistemleri de adından sıkça söz ettirecek. Özellikle son dönemlerde artış gösteren dron ve kamikaze İHA gibi tehditler için her iki sistem de aktif olarak kullanılacak. Orta ve uzun menzilli katmanda ise Türkiye, yine yerli ve milli çözümlerle kendine bir yol haritası çiziyor. Bu noktada Türk mühendislerce geliştirilen Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) büyük önem taşıyor. MİDLAS'ın başarılmasının, atılabilecek füzeler konusunda donanmanın elini hayli rahatlattığı ifade ediliyor.

#6
Foto - Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

HİSAR ve SİPER sistemlerinin deniz versiyonlarının bu noktada öne çıktığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti: "HİSAR-D RF, alçak ve orta menzilli hava savunma ihtiyacını karşılıyor. SİPER ise Çelik Kubbe'nin uzun menzilli bacağını oluşturan öğelerden biri. Deniz versiyonu olarak bilinen SİPER BLOK 1-D de Türk Donanması'nın kritik yüzer unsurlarını koruyacak." Çelik Kubbe'nin füze unsurları kadar, sistemi taşıyacak platformların imkan ve kabiliyetlerinin de hayli önemli olduğu vurgulanıyor. Yeni yol haritasında Milli Uçak Gemisi yapacağını duyuran Türkiye, sadece bununla kalmayacak. Tepe Sınıfı (TF-2000) Hava Savunma Muhribi ve üretimi hızla devam eden farklı sınıflardaki askeri gemiler de denkleme dahil edilecek. Bu platformlardaki radarlar, gelişmiş sensörler ve diğer yardımcı unsurların, Çelik Kubbe'nin Mavi Vatan'da ya da Türk Donanması'nın bayrak gösterdiği coğrafyalarda en iyi şekilde çalışmasını sağlayacağı bildirildi.

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