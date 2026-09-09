Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak

HİSAR ve SİPER sistemlerinin deniz versiyonlarının bu noktada öne çıktığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti: "HİSAR-D RF, alçak ve orta menzilli hava savunma ihtiyacını karşılıyor. SİPER ise Çelik Kubbe'nin uzun menzilli bacağını oluşturan öğelerden biri. Deniz versiyonu olarak bilinen SİPER BLOK 1-D de Türk Donanması'nın kritik yüzer unsurlarını koruyacak." Çelik Kubbe'nin füze unsurları kadar, sistemi taşıyacak platformların imkan ve kabiliyetlerinin de hayli önemli olduğu vurgulanıyor. Yeni yol haritasında Milli Uçak Gemisi yapacağını duyuran Türkiye, sadece bununla kalmayacak. Tepe Sınıfı (TF-2000) Hava Savunma Muhribi ve üretimi hızla devam eden farklı sınıflardaki askeri gemiler de denkleme dahil edilecek. Bu platformlardaki radarlar, gelişmiş sensörler ve diğer yardımcı unsurların, Çelik Kubbe'nin Mavi Vatan'da ya da Türk Donanması'nın bayrak gösterdiği coğrafyalarda en iyi şekilde çalışmasını sağlayacağı bildirildi.