Ekonomi
Türkiye'nin tekstil devi iflas etti! Tek fiyat biçildi
Türkiye'nin tekstil devi iflas etti! Tek fiyat biçildi

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken ünlü tekstil devinden kötü haber geldi. 23 yıllık şirket iflas etti, biçilen fiyat belli oldu.

Bursa’da iflas eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. 2003’te Bursa’da faaliyetlerine başlayan Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Ancak firmaya tanınan geçici sürenin sona ermesinin ardından talep reddedildi ve şirket hakkında iflas kararı verildi.

İflas kararının kesinleşmesinin ardından şirket için tasfiye süreci devreye alındı. Bursa İflas Dairesi, tekstil tesisinde bulunan ve ekonomik değeri olan tüm varlıkları açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Satış öncesinde görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda; araçlar, makine ve ekipmanların mevcut durumu, kalan kullanım ömürleri ile fiziksel ve işlevsel yıpranma oranlarının esas alınarak yerinde inceleme yapıldığı kaydedildi.

Hazırlanan raporda, yapılan incelemeler sonucunda makine ve araçların toplam değerinin 25 milyon 972 bin 600 TL olarak belirlendiği aktarıldı. Açık artırmanın 17–24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği, ihalenin ise 13 milyon 16 bin 300 TL muhammen bedelle başlayacağı duyuruldu. İcradan satış listesinde iplik büküm, punto, fantazi iplik, bobin sarma ve kops aktarma makinelerinin bulunduğu kaydedildi.

