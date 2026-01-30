Türkiye'nin tekstil devi iflas etti! Tek fiyat biçildi

Hazırlanan raporda, yapılan incelemeler sonucunda makine ve araçların toplam değerinin 25 milyon 972 bin 600 TL olarak belirlendiği aktarıldı. Açık artırmanın 17–24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği, ihalenin ise 13 milyon 16 bin 300 TL muhammen bedelle başlayacağı duyuruldu. İcradan satış listesinde iplik büküm, punto, fantazi iplik, bobin sarma ve kops aktarma makinelerinin bulunduğu kaydedildi.