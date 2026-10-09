Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Ancak bu altınlar Paris'e taşınmak yerine satıldı ve Avrupa'da Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) standartlarına uygun yeni külçeler satın alındı. Sermaye Kazancı: Temmuz 2025 - Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan 26 işlem sonucunda 12,8 milyar avro tutarında olağanüstü sermaye kazancı sağlandı. Bu gelir bankanın bilançosunu güçlendirdi. Saflık Standardı: Fransa'nın 2005'ten bu yana sürdürdüğü politika kapsamında, New York'taki bazı eski külçelerin Londra piyasasında aranan yüzde 99,99 saflık standardını karşılamadığı için bu dönüşümün yapıldığı belirtildi. Tam Kontrol: Ülkenin toplam altın rezervi 2 bin 437 ton seviyesinde kalırken, Fransa rezervlerinin tamamı üzerinde doğrudan fiziki kontrol sağladı.