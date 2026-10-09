Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı
Avrupa merkez bankaları küresel riskler ve güvenlik endişeleri nedeniyle altın rezervlerinin saklandığı merkezleri yeniden düzenlemeye başladı. Hollanda rezervlerinin bir kısmını Londra'ya taşırken, Fransa New York'taki tüm altınlarını satarak varlıklarını tamamen kendi kontrolüne aldı. Uzmanlar, Avrupa'nın kriz anlarında altına hızlı erişim ve risk yönetimi amacıyla attığı bu adımların, Türkiye'nin yıllar önce Merkez Bankası rezervlerini ülkeye çekerek uyguladığı stratejiyi birebir doğruladığını belirtiyor.