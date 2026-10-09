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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

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Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Avrupa merkez bankaları küresel riskler ve güvenlik endişeleri nedeniyle altın rezervlerinin saklandığı merkezleri yeniden düzenlemeye başladı. Hollanda rezervlerinin bir kısmını Londra'ya taşırken, Fransa New York'taki tüm altınlarını satarak varlıklarını tamamen kendi kontrolüne aldı. Uzmanlar, Avrupa'nın kriz anlarında altına hızlı erişim ve risk yönetimi amacıyla attığı bu adımların, Türkiye'nin yıllar önce Merkez Bankası rezervlerini ülkeye çekerek uyguladığı stratejiyi birebir doğruladığını belirtiyor.

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Foto - Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Avrupa’da merkez bankalarının altın rezervlerini farklı finans merkezlerine taşıması, küresel finans çevrelerinde "ABD'ye güven kaybı mı yaşanıyor?" tartışmasını gündeme getirdi. Atılan adımların arkasındaki temel gerekçeler likidite artırımı, risk yönetimi ve kriz anlarında varlıklara kolay erişim sağlama hedefleri olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyinin 2026 yılı araştırmasına göre, merkez bankalarının yüzde 10'u son bir yılda yurt dışındaki altın depolama merkezlerini çeşitlendirdi; yüzde 9'u ise benzer bir adımı yakın zamanda atmayı planlıyor.

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Foto - Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Katılımcıların yüzde 57'si yurt dışı deposu olarak Londra'yı tercih ederken, yüzde 49'u rezervlerinin bir kısmını kendi ülkesinde tutuyor. Hollanda Merkez Bankası (DNB), 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, mart-ağustos döneminde yaklaşık 86 ton altını New York ve Ottawa'dan Londra'ya kaydırdığını bildirdi. Banka, bu operasyonun altınları tamamen ülkeye getirme amacı taşımadığını; hedefin likiditeyi artırmak, krizlere hazırlığı güçlendirmek ve risk dağılımını dengelemek olduğunu vurguladı. Operasyon fiziki nakliyatın yanı sıra piyasa mekanizmalarıyla gerçekleştirildi:

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Foto - Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Satış ve Değişim: New York’ta bulunan yaklaşık 59 ton altın satılarak Londra piyasalarında işlem gören altınlarla değiştirildi. Fiziki Taşıma ve Transfer: 27 tondan fazla altın Kuzey Amerika’dan DNB’nin Zeist’teki tesisine getirildi; benzer miktarda altın ise Zeist’ten Londra’ya gönderildi. Yeni Dağılım: İşlemlerin ardından Hollanda rezervlerinde Londra'nın payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükseldi. Hollanda'daki pay yüzde 30,8'de sabit kalırken, New York ve Ottawa'nın payları ayrı ayrı yüzde 18,5'e geriledi. Fransa Merkez Bankası ise Hollanda'dan farklı bir yöntem izleyerek New York'ta tuttuğu son 129 ton altını tamamen elden çıkardı.

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Foto - Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Ancak bu altınlar Paris'e taşınmak yerine satıldı ve Avrupa'da Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) standartlarına uygun yeni külçeler satın alındı. Sermaye Kazancı: Temmuz 2025 - Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan 26 işlem sonucunda 12,8 milyar avro tutarında olağanüstü sermaye kazancı sağlandı. Bu gelir bankanın bilançosunu güçlendirdi. Saflık Standardı: Fransa'nın 2005'ten bu yana sürdürdüğü politika kapsamında, New York'taki bazı eski külçelerin Londra piyasasında aranan yüzde 99,99 saflık standardını karşılamadığı için bu dönüşümün yapıldığı belirtildi. Tam Kontrol: Ülkenin toplam altın rezervi 2 bin 437 ton seviyesinde kalırken, Fransa rezervlerinin tamamı üzerinde doğrudan fiziki kontrol sağladı.

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Foto - Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Almanya'nın yaklaşımı ise bölgesel bir genel politikadan ziyade münferit kararlar alındığını gösteriyor. Deutsche Bundesbank, 2013-2017 yılları arasında 674 ton altını Frankfurt'a taşımıştı. 2025 sonu verilerine göre Almanya’nın toplam 3 bin 350 tonluk altın rezervinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Frankfurt: 1.710 ton (En büyük depolama merkezi) New York: 1.236 ton (Toplam rezervin yaklaşık yüzde 37'si) Londra: 404 ton Almanya’nın son iki yılda bu dağılımda büyük bir değişikliğe gitmemesi, Avrupa genelinde ABD'deki altınları çekmeye yönelik ortak bir karar bulunmadığını doğruluyor. Farklı Finans Merkezlerinin Stratejik Avantajları Altının tutulduğu kasaların seçimi, merkez bankaları için farklı avantajlar sunuyor:

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Foto - Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

New York: ABD piyasasına ve Amerikan dolarının finansal altyapısına yakınlık sağlar. Londra: Dünyanın en büyük fiziki ticaret merkezi olması sebebiyle kriz anlarında yüksek likidite ve hızlı işlem imkanı sunar. Ülke İçi Depolama: Siyasi krizler ve olası kısıtlamalara karşı varlıklar üzerinde yüzde 100 doğrudan kontrol imkanı verir. Avrupa merkez bankalarının altın rezervlerini Londra'ya taşıması veya kendi kasalarına çekerek çeşitlendirmesi, gözleri Türkiye'nin geçmişte attığı stratejik adımlara çevirdi.

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Foto - Türkiye’nin seneler önce yaptığını şimdi yapıyorlar! Tonlarca altının sessiz sedasız yer değiştirmesi dünyayı sarstı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed) kasalarında bulunan altın rezervlerinin tamamını 2017-2018 yıllarında çekerek Borsa İstanbul, TCMB kasaları ve Londra piyasasına aktarmıştı. Avrupa'nın bugün jeopolitik riskler ve kriz dönemlerinde fiziksel erişim gerekçesiyle uyguladığı bu model, Türkiye’nin seneler önce hayata geçirdiği risk yönetim stratejisini ve altın üzerindeki doğrudan kontrol yaklaşımını doğrular nitelikte değerlendiriliyor.

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Yorumlar

Vay vay

İngiltere merkez bankasında 119 ton altinimiz var..En borçlu olduğumuz ülke İngiltere. Borcu veya faizini odeyemezsek İngiliz banka,banker ve tefeciler altinimiza el koyacak.

Okur

Berat albayragı begenmiyordunuz al işte adamın nekadar dogru yaptığını görün
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