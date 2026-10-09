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3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

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3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

Trabzon'da artan yolcu trafiğine çözüm olarak mevcut havalimanının kuzeyinde deniz dolgusu üzerine inşa edilecek dev yeni havalimanı projesinde sondaj ve dolgu çalışmaları resmen başladı. Yaklaşık 48,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek bu devasa projede; 97 milyon tonluk dolgu alanıyla 3 bin 240 metrelik pist, 6 bin metrelik mendirek ve 110 bin metrekarelik dev terminal binası kurulacak. Üç etap halinde yürütülecek ve 7 yılda tamamlanması öngörülen bu dev yatırım, bölgenin hava ulaşım kapasitesini tarihin en yüksek seviyesine taşıyacak.

#1
Foto - 3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde yapılacak yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve dolgu işlemleri başladı. Yaklaşık 48,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek projede, deniz üzerinde geniş bir dolgu alanı oluşturularak pistten terminal binasına kadar havalimanının temel altyapısı kurulacak. Yeni havalimanının inşasında en dikkat çekici çalışmayı deniz dolgusu oluşturuyor. Proje kapsamında yaklaşık 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Deniz tabanında başlayan sondaj çalışmalarıyla zeminin özellikleri belirlenirken, dolgu çalışmalarıyla da havalimanının üzerine kurulacağı alan oluşturulacak.

#2
Foto - 3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

Projede ayrıca 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılacak. Mevcut havalimanının deniz tarafında gerçekleştirilecek çalışmaların ardından pist, taksi yolları, apron ve terminal gibi ana bölümler inşa edilecek. Yeni havalimanında 3 bin 240 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist yapılacak. Pistle aynı ölçülerde paralel taksi yolu, 1370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde apron ile 400 metreye 120 metre ölçülerinde emniyet apronu da projede yer alıyor. Terminal binası ise 110 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Havalimanında ayrıca 1250 araç kapasiteli, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları için 35 bin metrekarelik alan ayrıldı.

#3
Foto - 3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

Proje kapsamında mevcut havalimanının kotunun yeni dolgu seviyesine getirilmesi için yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılması da planlanıyor. Yeni havalimanının altyapı inşaatı için 29 Aralık 2025'te gerçekleştirilen ihalenin ardından, 20 Ocak 2026'da yüklenici iş ortaklığıyla 48 milyar 199 milyon 470 bin 138 lira bedel üzerinden sözleşme imzalandı. Üç etap halinde yürütülmesi planlanan inşaatın yaklaşık 7 yılda tamamlanması öngörülüyor.

#4
Foto - 3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

Trabzon Havalimanı, artan yolcu trafiğiyle bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında 3 milyon 873 bin 979 yolcunun kullandığı havalimanında, 2026'nın ilk 8 ayında 2 milyon 701 bin 210 yolcuya hizmet verildi.

#5
Foto - 3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanı, mevcut tesisin kuzeyinde deniz dolgusu üzerine yükselecek. Proje tamamlandığında Trabzon'un hava ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artması ve kentin daha fazla iç ve dış hat yolcusunu ağırlayabilmesi bekleniyor.

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