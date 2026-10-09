3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı
Trabzon'da artan yolcu trafiğine çözüm olarak mevcut havalimanının kuzeyinde deniz dolgusu üzerine inşa edilecek dev yeni havalimanı projesinde sondaj ve dolgu çalışmaları resmen başladı. Yaklaşık 48,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek bu devasa projede; 97 milyon tonluk dolgu alanıyla 3 bin 240 metrelik pist, 6 bin metrelik mendirek ve 110 bin metrekarelik dev terminal binası kurulacak. Üç etap halinde yürütülecek ve 7 yılda tamamlanması öngörülen bu dev yatırım, bölgenin hava ulaşım kapasitesini tarihin en yüksek seviyesine taşıyacak.