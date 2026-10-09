3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı

Projede ayrıca 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılacak. Mevcut havalimanının deniz tarafında gerçekleştirilecek çalışmaların ardından pist, taksi yolları, apron ve terminal gibi ana bölümler inşa edilecek. Yeni havalimanında 3 bin 240 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist yapılacak. Pistle aynı ölçülerde paralel taksi yolu, 1370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde apron ile 400 metreye 120 metre ölçülerinde emniyet apronu da projede yer alıyor. Terminal binası ise 110 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Havalimanında ayrıca 1250 araç kapasiteli, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları için 35 bin metrekarelik alan ayrıldı.