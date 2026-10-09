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Ekonomi
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Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

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Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

BDDK'nin kredi kartlarında asgari ödeme sınırını 100 bin liraya yükselttiği ve kart limitlerinin gelire göre yeniden düzenleneceği öne sürüldü. Yeni düzenlemeye göre 100 bin lira ve altındaki kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak. Bankaların, müşterilerin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerini gelirleriyle uyumlu hale getirmesi için 1 Ocak 2027 tarihi işaret ediliyor.

#1
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

BDDK, 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme hesaplamasında kullanılan limit sınırını 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti.

#2
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılan limit sınırını 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Yeni uygulamayla birlikte 100 bin lira ve altında limite sahip kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olarak belirlendi.

#3
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

BDDK'nin düzenlemesiyle kredi kartı kullanıcılarının aylık borçlarına ilişkin asgari ödeme hesaplamasında yeni dönem başladı. Daha önce 50 bin lira olan sınırın 100 bin liraya çıkarılmasıyla, özellikle 50 bin ile 100 bin lira arasında kredi kartı limiti bulunan kişiler için ödeme koşulları değişti.

#4
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

Yeni karara göre, kredi kartı limiti 100 bin lirayı aşmayan kişiler dönem borçlarının en az yüzde 20'sini ödemekle yükümlü olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde bulunan kart sahiplerinde ise yüzde 40'lık asgari ödeme oranı uygulanacak.

#5
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

Önceki uygulamada 50 bin liranın üzerinde kredi kartı limiti bulunan kişiler, dönem borçlarının en az yüzde 40'ını ödemek zorundaydı. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 100 bin liraya yükseltilmesi, söz konusu limit aralığındaki kart sahiplerinin asgari ödeme yükünü azalttı.

#6
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

Örneğin, 80 bin lira limitli kredi kartında 20 bin lira dönem borcu bulunan bir kişinin önceki uygulamada 8 bin lira olan asgari ödeme tutarı, yeni düzenlemeyle 4 bin liraya düşüyor. BDDK'nin ocak ayında aldığı ayrı bir karar kapsamında, bireysel kredi kartı limitlerinin kullanıcıların belgelenebilir gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

#7
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

Düzenleme kapsamında bankaların, müşterilerin farklı bankalardaki toplam kredi kartı limitlerini dikkate alması öngörülüyor. Mevcut kart limitlerinin gelir esasına göre belirlenen üst sınırlarla uyumlu hale getirilmesine ilişkin çalışmaların 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

#8
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ocak ayında alınan kararda, farklı bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin lirayı aşan kullanıcılar için belirli koşullarda limit azaltımına gidilmesi öngörüldü.

#9
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

Toplam limiti 400 bin lira ve altında olan kullanıcıların ise bu limit azaltımından etkilenmeyeceği belirtildi. 750 bin liranın üzerinde toplam limite sahip kişiler için daha yüksek oranlı azaltım kuralları belirlendi.

#10
Foto - Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

BDDK'nin düzenlemesine göre bankaların, kredi kartı limitlerini müşterilerin gelir durumlarıyla uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor. Böylece kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kullanıcıların gelir düzeyi ve tüm bankalardaki toplam kart limitleri esas alınacak.

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