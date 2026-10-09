Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar aman dikkat! Yeni dönem başlıyor

BDDK'nin kredi kartlarında asgari ödeme sınırını 100 bin liraya yükselttiği ve kart limitlerinin gelire göre yeniden düzenleneceği öne sürüldü. Yeni düzenlemeye göre 100 bin lira ve altındaki kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak. Bankaların, müşterilerin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerini gelirleriyle uyumlu hale getirmesi için 1 Ocak 2027 tarihi işaret ediliyor.