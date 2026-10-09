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Ekonomi
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Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

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Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

Brent petrolün seyri ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim değişikliklerini beraberinde getirmeye devam ediyor.

#1
Foto - Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

10 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruşluk fiyat indirimi beklenirken, motorin grubunda ise fiyat artışı öngörülüyor.

#2
Foto - Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam ve indirim oranlarına ilişkin son kararın üst makamlarca verilmesinin ardından net rakamlar saat 16:00 itibarıyla kesinleşecek.

#3
Foto - Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

Peki 9 Ekim Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de şehir şehir güncel fiyatlar nasıl? İSTANBUL (AVRUPA) Benzin: 84.70 TL/LT Motorin: 90.20 TL/LT Otogaz: 41.20 TL/LT İSTANBUL (ANADOLU) Benzin: 84.50 TL/LT Motorin: 90.00 TL/LT Otogaz: 40.60 TL/LT

#4
Foto - Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

ANKARA Benzin: 85.70 TL/LT Motorin: 91.30 TL/LT Otogaz: 41.29 TL/LT İZMİR Benzin: 85.90 TL/LT Motorin: 91.50 TL/LT Otogaz: 41.20 TL/LT

#5
Foto - Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

ADANA Benzin: 86.50 TL/LT Motorin: 92.00 TL/LT Otogaz: 41.61 TL/LT BURSA Benzin: 85.80 TL/LT Motorin: 91.20 TL/LT Otogaz: 40.60 TL/LT

#6
Foto - Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

ANTALYA Benzin: 86.90 TL/LT Motorin: 92.50 TL/LT Otogaz: 41.40 TL/LT DİYARBAKIR Benzin: 87.10 TL/LT Motorin: 92.90 TL/LT Otogaz: 42.26 TL/LT

#7
Foto - Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam

TRABZON Benzin: 86.40 TL/LT Motorin: 92.00 TL/LT Otogaz: 41.99 TL/LT ESKİŞEHİR Benzin: 85.90 TL/LT Motorin: 91.30 TL/LT Otogaz: 40.70 TL/LT

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