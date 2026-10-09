Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam
Brent petrolün seyri ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim değişikliklerini beraberinde getirmeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brent petrolün seyri ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim değişikliklerini beraberinde getirmeye devam ediyor.
10 Ekim 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruşluk fiyat indirimi beklenirken, motorin grubunda ise fiyat artışı öngörülüyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam ve indirim oranlarına ilişkin son kararın üst makamlarca verilmesinin ardından net rakamlar saat 16:00 itibarıyla kesinleşecek.
Peki 9 Ekim Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de şehir şehir güncel fiyatlar nasıl? İSTANBUL (AVRUPA) Benzin: 84.70 TL/LT Motorin: 90.20 TL/LT Otogaz: 41.20 TL/LT İSTANBUL (ANADOLU) Benzin: 84.50 TL/LT Motorin: 90.00 TL/LT Otogaz: 40.60 TL/LT
ANKARA Benzin: 85.70 TL/LT Motorin: 91.30 TL/LT Otogaz: 41.29 TL/LT İZMİR Benzin: 85.90 TL/LT Motorin: 91.50 TL/LT Otogaz: 41.20 TL/LT
ADANA Benzin: 86.50 TL/LT Motorin: 92.00 TL/LT Otogaz: 41.61 TL/LT BURSA Benzin: 85.80 TL/LT Motorin: 91.20 TL/LT Otogaz: 40.60 TL/LT
ANTALYA Benzin: 86.90 TL/LT Motorin: 92.50 TL/LT Otogaz: 41.40 TL/LT DİYARBAKIR Benzin: 87.10 TL/LT Motorin: 92.90 TL/LT Otogaz: 42.26 TL/LT
TRABZON Benzin: 86.40 TL/LT Motorin: 92.00 TL/LT Otogaz: 41.99 TL/LT ESKİŞEHİR Benzin: 85.90 TL/LT Motorin: 91.30 TL/LT Otogaz: 40.70 TL/LT
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