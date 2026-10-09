  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: “Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor” Gıda güvenliğinde ihmal edilen mühim gerçek: İmalathane temizliği! Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: “Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!” Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı... Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek 3 bin 240 metrelik dev pist Karadeniz’in üstüne kuruluyor! Sondaj çalışmaları apar topar başladı Küresel piyasalarda petrol dalgalanıyor! Akaryakıtta bir indirim bir zam Türkiye’nin dev şirketine kayyım atandı! Yönetim sessiz sedasız TMSF’ye geçti
Gündem
10
Yeniakit Publisher
En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Japonya'da yıllardır büyük ilgi gören ve kan grupları ile zeka seviyesi arasındaki ilişkiyi inceleyen "Ketsueki-gata" teorisi, küresel çapta yürütülen yeni araştırmalarla yeniden gündeme oturdu. Geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirilen bilişsel testlerde; A, B, 0 ve AB kan gruplarının beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri tek tek masaya yatırıldı. Hem analitik düşünme hem de pratik zekanın genetik özelliklerini bir arada barındıran AB kan grubuna sahip kişilerin IQ testlerinde zirveyi kimseye kaptırmadığı kanıtlandı.

#1
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Japonya'da yıllardır ilgi gören Ketsueki-gata, kan grupları ile kişilik ve zihinsel performans arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalarda bir kan grubunun odaklanma, yüksek IQ ve analitik düşünme açısından öne çıktığı iddia edildi. İşte dikkat çeken o kan grubu…

#2
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Bu ağızları açıkta bırakan "Ketsueki-gata" teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Özellikle de içlerinden bir tanesinin doğuştan bir dahi olduğu belirlendi. Bir kan grubunun IQ'su hepsinden yüksek… Japonya'da oldukça popüler olan ve bilim dünyasında da geniş yankı uyandıran Ketsueki-gata teorisi, kan gruplarının yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, kişilik yapımızı, analiz yeteneğimizi ve zihinsel kapasitemizi de şekillendirdiğini savunuyor.

#3
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Yapılan son araştırmalar, bazı kan gruplarının beyindeki gri madde yoğunluğu, stres yönetimi ve odaklanma becerisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. A Kan Grubu (Detaycı ve Planlı Zeka): Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip kişiler veriyor.

#4
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

AB Kan Grubu (Mantık ve Analiz Dehaları): Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar. B Kan Grubu (Özgün Dehalar): Kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiplerdir. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanındaki dâhilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor. 0 Kan Grubu (Liderlik ve Stratejik Zeka): Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark oluştururlar.

#5
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Uzmanların geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirdiği bilişsel testlerde, kan gruplarının biyolojik yapısının beyne giden kan akışı ve nörolojik tepki hızları üzerinde dolaylı etkileri olduğu saptandı. Özellikle planlama, hafıza ve hızlı karar alma mekanizmalarında bazı kan gruplarının net bir şekilde avantaj sağladığı verilerle ortaya kondu. Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Nedeni ise oldukça ilginç: Bilim insanları, AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor. Çift Yönlü Düşünme Becerisi: Hem mantığı hem de pratik zekayı aynı anda devreye sokabiliyorlar. Hızlı Reaksiyon: Olayları çok hızlı analiz edip kriz anlarında zehir gibi çözümler üretiyorlar.

#7
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Problem Çözme Yeteneği: Karmaşık durumları parçalara ayırarak çözme konusunda diğer gruplara göre daha yüksek başarı oranına sahipler. Kısacası, zeka testlerinde ve pratik zeka gerektiren durumlarda her iki grubun da en güçlü genetik özelliklerini bir arada barındıran AB grubu listenin birinci sırasına yerleşiyor.

#8
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Öte yandan; A kan grubuna sahip olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Kan grubu B olanlarda ise kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riski yüksek görünüyor.

#9
Foto - En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş

Kan grubu AB olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksek iken bu durum hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riskini de tetikliyor. Kan grubu 0 olan kişilerde ise ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı yüksek olarak görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
Gündem

Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu
Dünya

Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde yolcu taşıyan bir otobüsün Rus ordusu tarafından güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu..
Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı

İstanbul Maltepe’de 7 katlı bir binanın ilk üç katının çökmesinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Dav..
İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi, "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşımı..
Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine füze yağdı: Rus saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı var
Gündem

Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine füze yağdı: Rus saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 100 yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülke genelinde düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bilanç..
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu
Gündem

İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23