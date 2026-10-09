En zeki insanlar hangi kan grubundan çıkıyor? O kan grubundakiler adeta bir dâhiymiş
Japonya'da yıllardır büyük ilgi gören ve kan grupları ile zeka seviyesi arasındaki ilişkiyi inceleyen "Ketsueki-gata" teorisi, küresel çapta yürütülen yeni araştırmalarla yeniden gündeme oturdu. Geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirilen bilişsel testlerde; A, B, 0 ve AB kan gruplarının beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri tek tek masaya yatırıldı. Hem analitik düşünme hem de pratik zekanın genetik özelliklerini bir arada barındıran AB kan grubuna sahip kişilerin IQ testlerinde zirveyi kimseye kaptırmadığı kanıtlandı.