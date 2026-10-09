Güvenilmez raporlar mı bunlar iddiası: Galatasaray'da Singo çıkmazı! Şimdi kronik sakat değil mi?

Tıpta "kronik sakatlık", aynı dokunun, eklemin veya kas grubunun sürekli tekrarlayan şekilde deforme olması veya iyileşememesi durumudur. Yener İnce’nin belirttiği gibi Singo'nun geçen sezon sol arka adalesinden, bu sezon ise sağ arka adalesinden sakatlanması teknik olarak yeni/farklı bir travmadır. Bu nedenle tıbbi literatürde buna "kronik" denmez. Ancak Singo'nun her iki bacağından da üst üste ciddi adale sakatlığı yaşaması (sağ-sol fark etmeksizin), vücudun biyomekaniğinde veya kas dengesinde (biyomekanik yüklenme dengesizliği) bir hassasiyet olduğuna işaret ediyor. Yani tıbben "farklı sakatlıklar" olsa da atletik performans dayanıklılığı açısından bir soru işareti yaratıyor.