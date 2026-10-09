Güvenilmez raporlar mı bunlar iddiası: Galatasaray'da Singo çıkmazı! Şimdi kronik sakat değil mi?
Galatasaray'da tüm gözler Singo'nun ne zaman sahalara döneceğinde...
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Galatasaray'da tüm gözler Singo'nun ne zaman sahalara döneceğinde...
Galatasaray'da Wilfried Singo’nun durumuyla ilgili Kulüp Doktoru Yener İnce'nin 'Kronik sakatlığı yok' açıklaması sonrası gözler Singo'nun sahalara dönüş sürecinde... Tıbben kronik kabul edilmese de uzmanlar Fildişili stoperin yaşadığı kas dengesizliğine dikkat çekiyor. Singo'nun sakatlık tablosu ne anlama geliyor, pratikte süreç nasıl işliyor?
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo’nun futbol hayatı bitmedi... Tehlikede de değil. İddia edildiği gibi tıbbi açıdan 'kronik sakat' olma durumu da yok. Ancak kulüp sağlık kurulu ve atletik performans antrenörleri Fildişili oyuncunun kas dengesizliğini bir türlü düzeltemedikleri için Singo sık sık sakatlanıyor.
Her ne kadar Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Oyuncu üstünden köpürtülen bir algı oldu. Ancak geçen seneki sakatlığıyla ilgisi olmayan yeni bir sakatlık yaşadı. Kronik sakatlığı yok." dese de gerçekler bambaşka bir duruma işaret ediyor.
Fotospor'un haberine göre, Singo'nun durumunu konunun uzmanı Dr. Halil İhsan Kotan'a sorulmuştu... "Tıbbi açıdan kronik sakat değil... Kıkırdak aşınması, bağ kopması veya geçmeyen kemik ya da eklem problemleri için 'kronik' denir. Singo'daki durum ise kas dengesizliği. Pratik açıdan evet, kronik sakat bile diyebiliriz..."
Tıpta "kronik sakatlık", aynı dokunun, eklemin veya kas grubunun sürekli tekrarlayan şekilde deforme olması veya iyileşememesi durumudur. Yener İnce’nin belirttiği gibi Singo'nun geçen sezon sol arka adalesinden, bu sezon ise sağ arka adalesinden sakatlanması teknik olarak yeni/farklı bir travmadır. Bu nedenle tıbbi literatürde buna "kronik" denmez. Ancak Singo'nun her iki bacağından da üst üste ciddi adale sakatlığı yaşaması (sağ-sol fark etmeksizin), vücudun biyomekaniğinde veya kas dengesinde (biyomekanik yüklenme dengesizliği) bir hassasiyet olduğuna işaret ediyor. Yani tıbben "farklı sakatlıklar" olsa da atletik performans dayanıklılığı açısından bir soru işareti yaratıyor.
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