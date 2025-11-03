Türkiye’nin radarında! İşte ‘gökyüzü canavarı’ Eurofighter hakkında en çok merak edilen 15 sorunun cevabı

5- Typhoon'un avantajları ve dezavantajları nelerdir? Typhoon'un en önemli avantajı, yüksek irtifa ve yüksek hızda üstün manevra kabiliyetine sahip bir avcı uçağı olmasıdır. Özellikle "Dogfight" (it dalaşı) konusunda çok başarılıdır. Çift motorlu olması, motor arızası durumunda uçağın üsse dönebilmesi için bir avantajdır. Ancak bu durum, F-35 gibi tek motorlu uçaklara göre daha fazla yakıt tüketimi ve daha yüksek bakım maliyeti anlamına da gelir. F-35'e göre en önemli dezavantajı ise "düşük görünürlük" (stealth) özelliğinin olmamasıdır. F-35, 5. nesil bir uçaktır ve radara yakalanmama özelliği ile öne çıkar. Typhoon ise 4.5 nesil bir uçaktır ve radarlara karşı F-35 kadar görünmez değildir. Ancak gelişmiş elektronik harp sistemleri ve AESA radarı sayesinde bu dezavantajı bir ölçüde kapatabilmektedir. F-16'lara göre ise çok daha gelişmiş bir radara ve aviyoniklere sahiptir. Özellikle Meteor füzesi ile birleştiğinde, F-16'ların AMRAAM füzelerine göre çok daha uzun menzilli bir hava-hava kabiliyeti sunar. F-16'lar 100-120 km menzilli AMRAAM kullanırken, Meteor füzesi 200 km'nin üzerinde bir menzile sahiptir. Bu da Ege'de Yunanistan'ın Rafale uçaklarına karşı bir denge unsurudur.