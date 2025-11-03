Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Türkiye’nin radarında! İşte ‘gökyüzü canavarı’ Eurofighter hakkında en çok merak edilen 15 sorunun cevabı
F-16 sürecinin uzamasıyla birlikte Türkiye’nin radarına Eurofighter Typhoon girdi. 4.5 nesil savaş uçağı olarak tanımlanan Typhoon, Meteor füzesi ve AESA radarıyla Ege’de dengeleri değiştirecek. Uzmanlara göre Eurofighter alımı, KAAN devreye girene kadar Türkiye’nin hava sahasındaki “güç köprüsü” olacak. İşte Eurofighter hakkında en çok merak edilen 15 sorunun cevabı...