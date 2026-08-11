Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

Libya, bir tarafta Trablus merkezli ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin yönettiği batı bölgeleri, diğer tarafta ise Temsilciler Meclisi tarafından 2022 başında atanan ve Usame Hammad'ın Başbakanlığını yaptığı Bingazi merkezli doğu ile güney bölgeleri arasında siyasi bir bölünme yaşıyor.