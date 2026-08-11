  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Depremden korkunç görüntüler: Teleferikte panik anları! Yunanistan en büyük dostunu kazıklamaya kalktı: Türkiye'ye karşı verilecek tanklar reddedildi İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı! İtalyan basınına göre işlem tamam! Fenerbahçe Lukaku'da mutlu sona ulaştı Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket! Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu Serbest bölgelerden yeni rekor: 7 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat Kuaförden yürekleri ağızlara getiren şov: Yürüyen çekici üstünde saç traşı! Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu İstasyonun yolunu unutturuyor: İşte en az yakan 10 otomobil!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

Türkiye'nin son dönemde iki tarafla da (Hafter-Meşru hükümet) iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı Libya'da kritik bir isme suikast düzenlendi.

4
#1
Foto - Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Libyalı bir güvenlik yetkilisi, Mansuri'nin Bingazi'nin doğu banliyölerindeki Es-Seyyide Aişe bölgesinde bulunan evinin önünde "terör saldırısına" uğradığını belirtti.

#2
Foto - Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

Yetkili, "suikasta uğrayan" Mansuri'nin aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) araca bindiği sırada infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#3
Foto - Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

Tümgeneral Fevzi el-Mansuri, 3 Ağustos 2021'den itibaren Sebha Askeri Bölge Komutanı olarak görev yapıyordu. Mansuri, 20 Mayıs 2024 tarihinde Halife Hafter tarafından Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştı.

#4
Foto - Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

Libya, bir tarafta Trablus merkezli ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin yönettiği batı bölgeleri, diğer tarafta ise Temsilciler Meclisi tarafından 2022 başında atanan ve Usame Hammad'ın Başbakanlığını yaptığı Bingazi merkezli doğu ile güney bölgeleri arasında siyasi bir bölünme yaşıyor.

#5
Foto - Türkiye'nin orta yolu bulmaya çalıştığı Libya'da beklenmedik gelişme: Kritik isim suikaste uğradı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), petrol ve doğal gaz zengini ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen kronik anlaşmazlıkları çözmek amacıyla uzun süredir diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Libyalılar, ertelenen seçimlerin yapılmasıyla siyasi ve silahlı çatışmaların sona ermesini, Muammer Kaddafi yönetiminin devrildiği 2011'den bu yana devam eden geçiş dönemlerinin kapanmasını umut ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Önce böl parçala sonra yut BOP işliyor

Murat tok

Büyük ihtimalle israil yaptı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük
Gündem

Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük

Bingöl’de kahraman şehidimizin emaneti olan yakınana ağza alınmayacak küfürler savuran Kocaeli vekili Lütfü Türkkan'ı sahiplenen İYİ Parti, ..
Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!
Gündem

Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025'te İmralı'da ailesiyle gerçekleştirdiği g..
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Gündem

Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında yaşanan samimi anlar ..
Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap
Gündem

Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap

"Terörsüz Türkiye" için hazırlanan Kanun Teklifi'ne destek vermeyen, Meclis’e de Türk bayrakları ile gelip şova yeltenen sözde milliyetçi İ..
Ömer Çelik'ten tarihi dönüm noktası paylaşımı! "Vesayetin sona ermesi için çok önemli bir imza!"
Gündem

Ömer Çelik'ten tarihi dönüm noktası paylaşımı! "Vesayetin sona ermesi için çok önemli bir imza!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk tarafından doğrudan seçilmesinin yıl dönümünde so..
Savaş Tataristan’a sıçradı: İHA’larla saldırdılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Savaş Tataristan’a sıçradı: İHA’larla saldırdılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk kentindeki sanayi bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen kanlı saldırıda ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23