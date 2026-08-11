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Altın iki ayın zirvesinde!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın iki ayın zirvesinde!

Altın, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin etkisiyle salı günü üst üste üçüncü seansta yükseldi ve iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

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Foto - Altın iki ayın zirvesinde!

Altın, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz beklentilerinin etkisiyle salı günü üst üste üçüncü seansta yükseldi ve iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

#2
Foto - Altın iki ayın zirvesinde!

Spot altın yüzde 1 artışla ons başına 4.432,74 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1,7 artarak 4.492,60 dolara çıktı.

#3
Foto - Altın iki ayın zirvesinde!

Piyasalar, yarın açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak üretici fiyatları verilerini bekliyor. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed’in eylülde faiz artıracağına yönelik beklentileri gerilemişti.

#4
Foto - Altın iki ayın zirvesinde!

Daha düşük faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan altını destekliyor. Analistler, enflasyonun yeniden hızlanmadan ekonominin soğuduğuna işaret eden verilerin gelmesi halinde doların baskı altında kalabileceğini ve bunun altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini belirtiyor.

#5
Foto - Altın iki ayın zirvesinde!

IG analisti Tony Sycamore, yükselişte 4.000 dolar seviyesindeki düşüşü kaçıran yatırımcıların alımları, açığa satış pozisyonlarının kapatılması ve güvenli liman talebinin etkili olduğunu söyledi. Sycamore, orta vadede altının 5.000 dolara doğru daha güçlü bir yükseliş yaşayabileceğini öngördü.

#6
Foto - Altın iki ayın zirvesinde!

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasındaki barış anlaşması şartlarına ilişkin karşılıklı açıklamalar, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeleri zorlaştırabilecek yeni bir gerilim yarattı.

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Foto - Altın iki ayın zirvesinde!

Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 0,9, platin yüzde 0,7 ve paladyum yüzde 0,8 yükseldi.

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Yorumlar

İ. Keskin

Altın bu. Niye düşüyordu ki zaten? hayatın olağan akışına tam ters..Birileri nehirleri tersine akıtmayı kafaya takmış bir kere sanırsam, illa da altını düşürecekler ya, düşmeeeeez, bence. Dolar da alır başını gider.. Yaş geldi, biz de bu dünyadan gideriz rahat yüzü görmeden.
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