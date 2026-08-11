  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Depremden korkunç görüntüler: Teleferikte panik anları! Yunanistan en büyük dostunu kazıklamaya kalktı: Türkiye'ye karşı verilecek tanklar reddedildi İstifçilik mi bu yoksa? Boş kutuları saklama huyunuz var mı? Gerçek sebebi çok başka çıktı! İtalyan basınına göre işlem tamam! Fenerbahçe Lukaku'da mutlu sona ulaştı Akılalmaz bir detay belli oldu: Güneş tutulmasında 'imkânsız' hareket! Türkiye'nin 64 yıllık köklü otobüs firması ani kararla satıldı: Yeni sahipleri belli oldu Serbest bölgelerden yeni rekor: 7 ayda 7,7 milyar dolarlık ihracat Kuaförden yürekleri ağızlara getiren şov: Yürüyen çekici üstünde saç traşı! Kendi işinin sahibi oldu! 16 yıllık masa başı hayatını bırakıp hayaline koştu İstasyonun yolunu unutturuyor: İşte en az yakan 10 otomobil!
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' yasalaştı. Kritik oylamaya katılmayan AK Partili isimler belli oldu.

5
#1
Foto - Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu

Meclis'teki tarihi oylamanın ardından ise gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

#3
Foto - Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu

Çerçeve Yasa oylamasında AK Parti'den 8 ismin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Oylamaya katılmayan AK Partili isimler şu şekilde sıralandı:

#4
Foto - Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu

Tuğrul Türkeş, Kürşad Zorlu, İsmail Emrah Karayel, Ahmet Ersagun Yücel, Sami Çakır, Tahir Akyürek, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Bayraktar

#5
Foto - Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin Ceviz

AK parti içindeki çatlak yumurtaları temizlemelidir.

Ersan

Helal olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük
Gündem

Suratları kızarmıyor! İYİ Parti'den yüzsüzlük

Bingöl’de kahraman şehidimizin emaneti olan yakınana ağza alınmayacak küfürler savuran Kocaeli vekili Lütfü Türkkan'ı sahiplenen İYİ Parti, ..
Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!
Gündem

Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025'te İmralı'da ailesiyle gerçekleştirdiği g..
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Gündem

Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında yaşanan samimi anlar ..
Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap
Gündem

Bahçeli, şovmen Dervişoğlu ile tokalaşmadı! Sözde milliyetçilere tokat gibi cevap

"Terörsüz Türkiye" için hazırlanan Kanun Teklifi'ne destek vermeyen, Meclis’e de Türk bayrakları ile gelip şova yeltenen sözde milliyetçi İ..
Ömer Çelik'ten tarihi dönüm noktası paylaşımı! "Vesayetin sona ermesi için çok önemli bir imza!"
Gündem

Ömer Çelik'ten tarihi dönüm noktası paylaşımı! "Vesayetin sona ermesi için çok önemli bir imza!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk tarafından doğrudan seçilmesinin yıl dönümünde so..
Savaş Tataristan’a sıçradı: İHA’larla saldırdılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Savaş Tataristan’a sıçradı: İHA’larla saldırdılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk kentindeki sanayi bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen kanlı saldırıda ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23