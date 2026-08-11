Terörsüz Türkiye yasası için oy kullanmayan AK Partili 8 isim belli oldu
'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' yasalaştı. Kritik oylamaya katılmayan AK Partili isimler belli oldu.
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'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' yasalaştı. Kritik oylamaya katılmayan AK Partili isimler belli oldu.
'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Meclis'teki tarihi oylamanın ardından ise gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.
Çerçeve Yasa oylamasında AK Parti'den 8 ismin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Oylamaya katılmayan AK Partili isimler şu şekilde sıralandı:
Tuğrul Türkeş, Kürşad Zorlu, İsmail Emrah Karayel, Ahmet Ersagun Yücel, Sami Çakır, Tahir Akyürek, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Bayraktar
Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bulunduğu görevi nedeniyle oylamaya katılmadı.
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