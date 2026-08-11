Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü
Son dönemde zor günler yaşadığı belirtilen Zorlu Holding'in beyaz eşya markası Vestel'de 2026 yılı ilk yarı bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde zor günler yaşadığı belirtilen Zorlu Holding'in beyaz eşya markası Vestel'de 2026 yılı ilk yarı bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, son günlerde başta Ziraat Bankası olmak üzere Türk bankalarına olan borcunu yeniden yapılandırma çalışmaları ile gündeme gelen Zorlu Holding şirketi Vestel Beyaz Eşya, 2026 yılı ilk yarı bilançosu herkesi şok etti.
Şirketin Ocak-Haziran dönemi net satış gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50’den fazla azalarak 47,4 milyar TL’den 23,7 milyar TL’ye geriledi. Satış gelirlerinin büyük bölümü olan 16.3 milyar TL’si yurt dışı satışlardan oluştu.
Şirketin faaliyet zararı aynı dönemde 2 milyar TL’den 4,1 milyar TL’ye yükseldi. Net dönem zararı ise 3,7 milyar TL’den 2,2 milyar TL’ye düştü.
Vestel Beyaz Eşya’nın geçen yılın sonuna göre toplam aktifleri 106 milyar TL’den 98,1 milyar TL’ye geriledi. Net borç 23,7 milyar TL’den 26,2 milyar TL’ye yükseldi. Özkaynaklar 2 milyar TL’ye yakın azalarak 41,2 milyar TL’ye düştü. Borçların özkaynaklara oranı ise altı ayda 10 puan artarak yüzde 55’ten yüzde 64’e yükseldi.
Vestel’in açıkladığı rakamlara göre beyaz eşya devinde istihdam da azaldı. Geçen yılın sonunda yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı işletmede, bu yılın Haziran sonunda çalışan sayısı 6 bin 500’ün altına düştü. 220’den fazla kişi işten çıkarıldı. Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 1.3 milyar TL olarak hesaplandı.
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