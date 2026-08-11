Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Vestel Beyaz Eşya’nın geçen yılın sonuna göre toplam aktifleri 106 milyar TL’den 98,1 milyar TL’ye geriledi. Net borç 23,7 milyar TL’den 26,2 milyar TL’ye yükseldi. Özkaynaklar 2 milyar TL’ye yakın azalarak 41,2 milyar TL’ye düştü. Borçların özkaynaklara oranı ise altı ayda 10 puan artarak yüzde 55’ten yüzde 64’e yükseldi.