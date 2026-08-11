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Türkiye Somaliland planını çökertti Bir dönemin efsanesiydi: Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar Günün en acı haberi İzmir'den 81 yaşında halen tezgahın başında! Dededen toruna 145 yıllık miras Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı Kolombiya'yı yıkan depremde ölü sayısı artıyor 15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama 22 milyar varil petrole sahip ada kayboldu! 500 yıldır vardı şimdi kimse bulamıyor
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Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Son dönemde zor günler yaşadığı belirtilen Zorlu Holding'in beyaz eşya markası Vestel'de 2026 yılı ilk yarı bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.

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Foto - Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Tekreferans'ta yer alan habere göre, son günlerde başta Ziraat Bankası olmak üzere Türk bankalarına olan borcunu yeniden yapılandırma çalışmaları ile gündeme gelen Zorlu Holding şirketi Vestel Beyaz Eşya, 2026 yılı ilk yarı bilançosu herkesi şok etti.

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Foto - Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Şirketin Ocak-Haziran dönemi net satış gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50’den fazla azalarak 47,4 milyar TL’den 23,7 milyar TL’ye geriledi. Satış gelirlerinin büyük bölümü olan 16.3 milyar TL’si yurt dışı satışlardan oluştu.

#3
Foto - Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Şirketin faaliyet zararı aynı dönemde 2 milyar TL’den 4,1 milyar TL’ye yükseldi. Net dönem zararı ise 3,7 milyar TL’den 2,2 milyar TL’ye düştü.

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Foto - Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Vestel Beyaz Eşya’nın geçen yılın sonuna göre toplam aktifleri 106 milyar TL’den 98,1 milyar TL’ye geriledi. Net borç 23,7 milyar TL’den 26,2 milyar TL’ye yükseldi. Özkaynaklar 2 milyar TL’ye yakın azalarak 41,2 milyar TL’ye düştü. Borçların özkaynaklara oranı ise altı ayda 10 puan artarak yüzde 55’ten yüzde 64’e yükseldi.

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Foto - Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü

Vestel’in açıkladığı rakamlara göre beyaz eşya devinde istihdam da azaldı. Geçen yılın sonunda yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı işletmede, bu yılın Haziran sonunda çalışan sayısı 6 bin 500’ün altına düştü. 220’den fazla kişi işten çıkarıldı. Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 1.3 milyar TL olarak hesaplandı.

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Yorumlar

Adil hizmet

Özellikle Türkiye deki müşterilerinden aldığı beddualar ayaklarına dolanmış. Etme bulma dünyası. Müşteri velinimetimizdir şiarı vestel satış sonrası hizmetlerde yok. Neredeyse müşteriye zulüm olmuş.

Orhan 05

Boykot ediyoruz İslam düşmanlarını.
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