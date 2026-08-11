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Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

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Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

ABD ile İran arasındaki gerilim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki son değişimler akaryakıt fiyatlarını yukarıya taşıdı. İşte detaylar...

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#1
Foto - Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, yurt içindeki akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

Geçtiğimiz günlerdeki 1,06 liralık artışın ardından benzine bir zam daha gelirken, yeni fiyatlar istasyonlardaki pompalara yansıdı.

#3
Foto - Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ve yükseliş döngüsünü hızlandırdı. ABD ve İran arasında bir türlü anlaşma sağlanamaması, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarındaki ciddi düşüşler, petrol varil fiyatlarını yeniden yukarı yönlü bir seyir içine soktu. Küresel piyasalarda yaşanan bu tedarik endişesi ve jeopolitik riskler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.

#4
Foto - Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 1,06 liralık zammın ardından, artan maliyetler sebebiyle yeni bir fiyat güncellemesi daha kaçınılmaz hale geldi. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 2,08 liralık bir artış yapıldı. Ancak bu süreçte eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle birlikte, toplam zam miktarının bir kısmı devlet tarafından karşılanarak vergi ayarlaması yapıldı. Bu sayede 2,08 liralık zammın tamamı yerine 1,56 liralık kısmı doğrudan vatandaşın cebine, yani pompa fiyatlarına yansıtıldı.

#5
Foto - Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

Gerçekleşen 1,56 liralık pompa zammının ardından gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalar bir kez daha güncellendi. Yeni fiyatlandırmayla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 69,77 liraya, Ankara'da 70,89 liraya ve İzmir'de 71,17 liraya yükseldi. Lojistik ve nakliye maliyetlerinin de fiyatlara eklenmesiyle birlikte, doğu illerindeki istasyonlarda benzinin litre fiyatı 72,53 lira seviyelerine kadar ulaştı.

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Yorumlar

Emekli

Ecevit yapmıştır demi erdogan

Vatandas

Brent petrolün fiyatı 120 dolara çıktığın da bile bu fiyatları görmedi yazıktır bu millete devletimiz acil şekilde kamuda tasarruf a gidip araç sayısını ve giderleri kısması lazım
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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