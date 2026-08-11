Türkiye yeni güne zamla uyandı: Tabelayı gören bir daha bakmak istemiyor

Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 1,06 liralık zammın ardından, artan maliyetler sebebiyle yeni bir fiyat güncellemesi daha kaçınılmaz hale geldi. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 2,08 liralık bir artış yapıldı. Ancak bu süreçte eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle birlikte, toplam zam miktarının bir kısmı devlet tarafından karşılanarak vergi ayarlaması yapıldı. Bu sayede 2,08 liralık zammın tamamı yerine 1,56 liralık kısmı doğrudan vatandaşın cebine, yani pompa fiyatlarına yansıtıldı.