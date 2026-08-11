  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Somaliland planını çökertti Bir dönemin efsanesiydi: Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor Türkiye'nin beyaz eşya devinde büyük şok: Satışlar yüzde 50 düştü, işler hiç olmadığı kadar kötü Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar Günün en acı haberi İzmir'den 81 yaşında halen tezgahın başında! Dededen toruna 145 yıllık miras Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı Kolombiya'yı yıkan depremde ölü sayısı artıyor 15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama 22 milyar varil petrole sahip ada kayboldu! 500 yıldır vardı şimdi kimse bulamıyor
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye Somaliland planını çökertti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye Somaliland planını çökertti

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in yoğun desteğini alan, uluslararası meşruiyet kazanmak için sindi girişimlerde bulunan Somaliland, Türkiye’nin engellemesiyle büyük bir şok yaşadı.

1
#1
Foto - Türkiye Somaliland planını çökertti

Somaliland'ın Temmuz ayı sonunda Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau tarafından resmen tanınmaya çok yaklaştığı, ancak Mogadişu yönetiminin yürüttüğü diplomatik girişimlerin ardından sürecin son anda durduğu iddia edildi.

#2
Foto - Türkiye Somaliland planını çökertti

Mada Masr'ın haberine göre, Gine-Bissau'nun Somaliland'ı tanıması halinde, İsrail'in Aralık 2025'te aldığı kararın ardından Somaliland'ı tanıyan ikinci Birleşmiş Milletler üyesi ülke olacaktı.

#3
Foto - Türkiye Somaliland planını çökertti

Haberde, Mogadişu yönetiminin Gine-Bissau ile yürütülen temasları öğrenmesinin ardından diplomatik girişim başlattığı belirtildi.

#4
Foto - Türkiye Somaliland planını çökertti

İddiaya göre Mogadişu yönetiminin yürüttüğü girişimlere Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan da destek verdi.

#5
Foto - Türkiye Somaliland planını çökertti

Bunun ardından Gine-Bissau yönetiminin, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine bağlılığını vurgulayarak Somaliland'ı tanımaya yönelik adımdan vazgeçtiği öne sürüldü. Türkiye, uzun süredir Somali'nin toprak bütünlüğünü destekleyen ülkeler arasında yer alırken, Ankara hem diplomatik hem de askeri alanda Mogadişu yönetiminin en önemli ortaklarından biri konumunda bulunuyor.

#6
Foto - Türkiye Somaliland planını çökertti

Habere göre Somaliland yönetimi, uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla Esvatini ve Güney Sudan başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkeleriyle de temaslarını sürdürüyor. Bu diplomatik girişimlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in destek verdiği iddia edildi.

#7
Foto - Türkiye Somaliland planını çökertti

KAYNAK: MEPANEWS

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Sessiz kalmakla olmaz.bölücülere operasyon yapilip topraklarin geri alinmasi lazim.yilanin basini küçükken ezmessen büyür basina bela olur.ayni pkk gibi....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı
Yerel

Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde gece saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana y..
Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti
Gündem

Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti

Suriye'de stratejik öneme sahip Lazkiye Havalimanı'nın yönetimi Suriye Sivil Havacılık Otoritesi'ne devredildi. Şam yönetimi, havalimanının ..
4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü
Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde turistik uçuş düzenleyen bir şirkete ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yit..
Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı
Gündem

Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatlığı..
Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!
Gündem

Öcalan'ın İmralı'daki son görüntüsü Meclis'teki kritik saatlerde servis edildi!

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025'te İmralı'da ailesiyle gerçekleştirdiği g..
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
Gündem

Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında yaşanan samimi anlar ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23