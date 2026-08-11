Türkiye Somaliland planını çökertti
Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in yoğun desteğini alan, uluslararası meşruiyet kazanmak için sindi girişimlerde bulunan Somaliland, Türkiye’nin engellemesiyle büyük bir şok yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in yoğun desteğini alan, uluslararası meşruiyet kazanmak için sindi girişimlerde bulunan Somaliland, Türkiye’nin engellemesiyle büyük bir şok yaşadı.
Somaliland'ın Temmuz ayı sonunda Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau tarafından resmen tanınmaya çok yaklaştığı, ancak Mogadişu yönetiminin yürüttüğü diplomatik girişimlerin ardından sürecin son anda durduğu iddia edildi.
Mada Masr'ın haberine göre, Gine-Bissau'nun Somaliland'ı tanıması halinde, İsrail'in Aralık 2025'te aldığı kararın ardından Somaliland'ı tanıyan ikinci Birleşmiş Milletler üyesi ülke olacaktı.
Haberde, Mogadişu yönetiminin Gine-Bissau ile yürütülen temasları öğrenmesinin ardından diplomatik girişim başlattığı belirtildi.
İddiaya göre Mogadişu yönetiminin yürüttüğü girişimlere Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan da destek verdi.
Bunun ardından Gine-Bissau yönetiminin, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine bağlılığını vurgulayarak Somaliland'ı tanımaya yönelik adımdan vazgeçtiği öne sürüldü. Türkiye, uzun süredir Somali'nin toprak bütünlüğünü destekleyen ülkeler arasında yer alırken, Ankara hem diplomatik hem de askeri alanda Mogadişu yönetiminin en önemli ortaklarından biri konumunda bulunuyor.
Habere göre Somaliland yönetimi, uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla Esvatini ve Güney Sudan başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkeleriyle de temaslarını sürdürüyor. Bu diplomatik girişimlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in destek verdiği iddia edildi.
KAYNAK: MEPANEWS
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