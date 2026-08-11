Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda, 2026 ilk yarısında Romanya’dan 667,8 milyon dolar, Libya’dan 600 milyon dolar, Irak’tan 378,6 milyon dolarlık iş üstlenildiği bilgisi verildi. En fazla iş üstlenilen 10 ülkenin diğerleri, sırasıyla Cezayir, BAE, Suudi Arabistan, Uganda, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Gabon oldu. 1972’den bu yana üstlenilen işlere bakıldığında ise sırasıyla Rusya (103,4 milyar dolar), Türkmenistan (56,1 milyar dolar) ve Irak (39,4 milyar dolar) ilk üç olmayı sürdürdü. Türk müteahhitler şimdiye kadar 138 ayrı ülkede iş üstlendi.