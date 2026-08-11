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Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

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Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

Türkiye'ye verilen turt dışı işleri 2026 yılının ilk yarısında çok keskin bir düşüş yaşadı. Gerilemenin 3 katı oranda olduğu belirtildi.

#1
Foto - Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

Türk müteahhitler, 2026 Ocak-Haziran döneminde yurt dışında 2 milyar 714 milyon dolar tutarında 57 proje üstlendi. Bu tutar, bir önceki yıl aynı dönemde 6,2 milyar dolar düzeyindeydi.

#2
Foto - Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin dönemsel raporlarındaki verilere göre, dönemsel olarak hem üstlenilen proje sayısında hem de tutarında düşüş oldu. Buna göre, 2025 ilk altı ayında 93 proje üstlenilirken, bu yıl aynı dönemde 57 proje alındı.

#3
Foto - Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

Böylece, 2026 Haziran ayı itibariyle 1972’den bu yana üstlenilen proje sayısı 12 bin 931’e, tutarı ise 566,1 milyar dolara ulaştı. Raporda, jeopolitik gelişmelerin müteahhitlik projelerini yavaşlattığına dikkat çekildi. Raporda, uluslararası belirsizlikler ve küresel finans koşullarının olumsuz etkisinin görüldüğü vurgulanırken, uluslararası proje hacminde bir yavaşlama olduğu belirtildi.

#4
Foto - Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

Yine de Türk müteahhitlerin daralan pazardaki rekabet gücünü koruduğu vurgulandı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 2025 ilk yarısındaki ana sorunu finansman bulma olarak nitelemişti.

#5
Foto - Haberler kötü: Türkiye'ye iş vermeyi kestiler

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda, 2026 ilk yarısında Romanya’dan 667,8 milyon dolar, Libya’dan 600 milyon dolar, Irak’tan 378,6 milyon dolarlık iş üstlenildiği bilgisi verildi. En fazla iş üstlenilen 10 ülkenin diğerleri, sırasıyla Cezayir, BAE, Suudi Arabistan, Uganda, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Gabon oldu. 1972’den bu yana üstlenilen işlere bakıldığında ise sırasıyla Rusya (103,4 milyar dolar), Türkmenistan (56,1 milyar dolar) ve Irak (39,4 milyar dolar) ilk üç olmayı sürdürdü. Türk müteahhitler şimdiye kadar 138 ayrı ülkede iş üstlendi.

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