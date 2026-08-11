Bir dönemin efsanesiydi: Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'nin önemli otobüs firmasını satışa çıkardı. Satış süreciyle ilgili detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'nin önemli otobüs firmasını satışa çıkardı. Satış süreciyle ilgili detaylar belli oldu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti.’ye ait araçları satışa çıkardı.
Muhtelif marka ve modellerdeki toplam 95 araçtan oluşturulan Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 24,6 milyon TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecek.
TMSF tarafından yayımlanan ilana göre, Kayapalı Nilüfer Turizm’e ait farklı marka ve modellerdeki toplam 95 araç, tek bir ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışa sunulacak. Araç filosunun tamamı için belirlenen muhammen bedel ise 24 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.
Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satış ihalesi 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin TMSF tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi ve gerekli teminat işlemlerini tamamlaması gerekecek. Satışa konu olan 95 araç, farklı marka ve modellerden oluşuyor. Söz konusu araçların tamamının bir bütün halinde satışa çıkarılmasıyla, filonun ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere yeni bir yatırımcıya devredilmesi hedefleniyor.
Kayapalı Nilüfer Turizm’e ait araç filosunda yer alan toplam 95 araç, ihale kapsamında bir arada değerlendirilecek. Böylece ihaleyi kazanacak yatırımcı, farklı marka ve modellerden oluşan geniş bir ticari araç filosunun sahibi olabilecek. 24,6 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedel, satış öncesinde araçların tamamı için belirlenen tahmini değer olarak öne çıkıyor. İhale sonucunda oluşacak nihai satış bedeli ise tekliflere göre belirlenecek.
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