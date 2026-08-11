Bir dönemin efsanesiydi: Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor

Kayapalı Nilüfer Turizm’e ait araç filosunda yer alan toplam 95 araç, ihale kapsamında bir arada değerlendirilecek. Böylece ihaleyi kazanacak yatırımcı, farklı marka ve modellerden oluşan geniş bir ticari araç filosunun sahibi olabilecek. 24,6 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedel, satış öncesinde araçların tamamı için belirlenen tahmini değer olarak öne çıkıyor. İhale sonucunda oluşacak nihai satış bedeli ise tekliflere göre belirlenecek.