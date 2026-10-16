Türkiye'nin önde olduğunu itiraf ettiler: Kabul edelim bu yarışta onlara karşı kazanamayız
Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını yakından takip eden Yunan basını, "Bu yarışta Türkiye karşısında galip gelemeyiz" itirafında bulundu.
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Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını yakından takip eden Yunan basını, "Bu yarışta Türkiye karşısında galip gelemeyiz" itirafında bulundu.
Star'da yer alan habere göre, Türkiye'nin avantajının yalnızca yeni sistemler geliştirmekle sınırlı olmadığı belirtilen analizde, seri üretim kapasitesi ve ihracat başarısı öne çıkarıldı.
Ankara'nın havadaki kabiliyetlerini denize de taşıdığı, ULAQ ve MARLIN gibi insansız deniz araçlarıyla bu alanda da ilerlediği belirtildi.
"Türk gerçekliği"nden bahseden Yunan basını "Türkiye prototip aşamasından endüstri aşamasına geçti" vurgusunu yaptı.
Yunanistan'da ise dört yerli dolanan mühimmat projesi üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Hedef bölgesinde bekleyerek uygun anda saldırabilen bu sistemlerin geliştirilmesine rağmen, prototiplerin seri üretime geçirilmesi konusunda eksiklikler bulunduğu aktarıldı.
Atina'nın denizdeki yeni adımı olarak tanıtılan "Pyrpolitis" adlı insansız suüstü aracının da benzer bir sınavla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Yeni sistemlerin duyurulmasının, tek başına üretim kapasitesi oluşturmak anlamına gelmediği vurgulandı.
Yunanistan’ın savunma sanayiinde motor, batarya ve sensör gibi kritik bileşenlerde dışa bağımlı olması, sipariş hacminin yetersizliği ve projelerin ortak bir strateji çerçevesinde yürütülememesi temel sorunlar arasında gösterildi. Değerlendirmede, Atina’nın Türkiye ile sayısal üstünlük üzerinden rekabet etmesinin gerçekçi olmadığı vurgulanarak, “Yunanistan, Türkiye ile nicelik yarışında galip gelemez” ifadelerine yer verildi.
Analizde, Yunanistan’ın rekabet gücünü artırabilmesi için platform ve sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışmasına, operasyonel dayanıklılığa ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesine öncelik vermesi gerektiği belirtildi. Ülkedeki en önemli eksikliklerden birinin ise geliştirilen prototipleri seri üretime aktarabilecek kapsamlı bir planlama ile üretimin devamlılığını sağlayacak garantili sipariş mekanizmasının bulunmaması olduğu kaydedildi.
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