S-400 tehdidi Kiev’in uyarı süresini daraltıyor: Sirenler saldırıya yetişemedi

Rusya’nın hava savunma sistemlerini kara hedeflerine karşı kullanması 2022’de S-300’lerle başladı. Daha sonra S-300 ve S-400 sistemleriyle uyumlu 48N6 tipi füzeler de bu saldırılarda kullanılmaya başlandı. Böylece Moskova, Iskander gibi kara saldırısı için geliştirilen silahların yanında hava savunma mühimmatından da yararlandı. Bu kapsamda 5V55R, 48N6 ve 40N6 gibi farklı mühimmat türlerinin kullanıldığı belirtiliyor. Ancak bu füzeler, betonarme yapıları veya yer altındaki tahkimatları delmek için özel olarak tasarlanmış değil. Güçlendirilmiş hedeflere karşı etkileri sınırlı kalabilse de patlama sırasında yayılan parçalar yerleşim bölgelerinde ağır hasara yol açabiliyor. Kiev’in Darnitskiy bölgesine 14 Temmuz 2026’da düzenlenen saldırının ardından S-400 füzesine ait olduğu belirtilen savaş başlığı ve enkaz parçaları bulundu. Buna karşın füzenin tam modeli belirlenemedi.