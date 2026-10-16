Milyonlarca nüfus kaydı çalındı: Dünyanın en kötü şifresi
8,8 milyon kişinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği siber saldırıda, nüfus kayıtlarına erişim yetkisi bulunan özel bir şirket hedef alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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8,8 milyon kişinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği siber saldırıda, nüfus kayıtlarına erişim yetkisi bulunan özel bir şirket hedef alındı.
Danimarka’nın Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi’nden (CPR) isim, adres ve kimlik numaralarının çalındığı saldırı, özel şirketlere tanınan erişim yetkilerinin güvenliğini gündeme taşıdı. Yetkililer veri hırsızlığını doğrularken, saldırganın kamu sistemine doğrudan sızmak yerine yetkili bir hizmet sağlayıcının hesaplarını kullandığını açıkladı.
Ele geçirilen 8,8 milyon kişiye ait kayıtlar, hem hayatta olanları hem de yaşamını yitirmiş kişileri kapsıyor. YETKİLİ ŞİRKETİN HESAPLARI HEDEF ALINDI Saldırıda hedef alınan Pays ApS adlı bilişim ve veri hizmetleri şirketi, müşterilerinin ticari kayıtlarını doğrulamak gibi işlemler için CPR veritabanına erişebiliyordu.
Saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden kişi, Politiken’e yaptığı açıklamada şirketin en az üç hesabında aynı şifrenin kullanıldığını savundu. İddiaya göre yönetici yetkisine sahip bir hesap da yalnızca “123456” şifresiyle korunuyordu. Verilerin çalındığı resmî makamlar tarafından doğrulansa da hesaplarda kullanılan şifreye ilişkin bilgi, saldırıyı üstlenen kişinin açıklamasına dayanıyor.
Saldırıya ilişkin belgelere göre 10-20 Eylül tarihleri arasında nüfus kayıt sistemi üzerinden yaklaşık 14 milyon otomatik sorgulama yapıldı. Veri çekme işlemlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan unsur, sorgu sayısındaki olağan dışı artış oldu.
Hareketliliği ilk fark eden, CPR sistemini yöneten birim değil, Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığında çalışan bir personeldi. Pays ApS üzerinden yapılan sorgulamaların normal düzeyin çok üzerine çıktığının görülmesi üzerine şirketin erişim faaliyetleri incelemeye alındı.
Saldırıyı üstlenen kişi, ele geçirdiği bilgileri satmayı veya internette yayımlamayı planlamadığını ileri sürdü. Ancak bu açıklama, milyonlarca kişiye ait verilerin başka kişilere aktarılmadığını ya da ileride kullanılmayacağını göstermiyor.
İsim, adres ve kimlik numaralarının birlikte ele geçirilmesi, olayın yalnızca bir hesap güvenliği ihlaliyle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.
Saldırıyla gündeme gelen “123456”, kolay tahmin edilebilmesine rağmen yaygın biçimde kullanılmaya devam ediyor. NordPass verilerinde 21 milyondan fazla kullanımı tespit edilen şifreyi “admin”, “12345678” ve “123456789” gibi basit seçenekler izliyor.
Danimarka’daki olayda şifre iddiası doğrulanırsa, milyonlarca nüfus kaydına erişim sağlayan hesapların en temel güvenlik önlemlerinden biri açısından dahi korunamadığı anlaşılacak.
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