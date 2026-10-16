Milyonlarca nüfus kaydı çalındı: Dünyanın en kötü şifresi

Saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden kişi, Politiken’e yaptığı açıklamada şirketin en az üç hesabında aynı şifrenin kullanıldığını savundu. İddiaya göre yönetici yetkisine sahip bir hesap da yalnızca “123456” şifresiyle korunuyordu. Verilerin çalındığı resmî makamlar tarafından doğrulansa da hesaplarda kullanılan şifreye ilişkin bilgi, saldırıyı üstlenen kişinin açıklamasına dayanıyor.