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Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

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Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Citizen Lab ve Confiant, İsrail merkezli Discover-Tech’in dijital reklam altyapısını kullanıcı takibi ve bazı cihazlara casus yazılım ulaştırılması için kullandığını bildirdi. Araştırmada Al Jazeera’ya ait 45 Windows cihazının hedef alındığı belirlenirken Google, şirketi reklam platformlarından çıkardı.

#1
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

İnternette karşılaşılan sıradan bir ürün reklamı, kullanıcı hiçbir bağlantıya tıklamasa bile gözetleme operasyonunun parçasına dönüşebiliyor. Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab ile reklam güvenliği şirketi Confiant’ın araştırması, Discover-Tech’in reklam dağıtım ağı üzerinden yürüttüğü takip faaliyetlerini ve Candiru casus yazılımıyla bağlantılarını ortaya koydu.

#2
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Bulgular, reklamların ulaştığı geniş kitle ile casus yazılım saldırısı için seçilen hedefler arasında önemli bir ayrım bulunduğunu gösteriyor. Araştırmacılara göre Discover-Tech’in reklam faaliyetlerinin yalnızca küçük bir bölümü Candiru ile bağlantılı. Buna karşılık şirketin reklam ağı, kullanıcıları ve cihazları tanımlamak için çok daha geniş bir erişim sağlıyor.

#3
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Araştırmacıların incelediği yöntemde hedef kişinin dosya indirmesi veya bağlantı açması gerekmiyor. Bir internet sayfasındaki reklamın yüklenmesi ya da reklam içeren bir uygulamanın kullanılması, takip sürecini başlatabiliyor. Bazı hedeflere yönelik casus yazılım saldırılarının da bu altyapı üzerinden, kullanıcı etkileşimi olmadan gerçekleştirildiği belirtiliyor.

#4
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

“Sıfır tıklama” olarak adlandırılan bu saldırılar, cihaz sahibinin herhangi bir işlem yapmasına ihtiyaç duyulmamasıyla öne çıkıyor. Daha önce mesajlaşma uygulamalarındaki açıklarla gündeme gelen yöntemin reklam ekosisteminde de kullanılabilmesi, saldırının kullanıcı tarafından fark edilmesini güçleştiriyor.

#5
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Citizen Lab kıdemli araştırmacısı Bill Marczak, hedef alınan kişilerin cihazlarında olağan dışı bir belirti görmeyebileceğini söylüyor. Marczak’a göre bazı durumlarda ekranda görünür bir reklam bulunması bile gerekmiyor. AL JAZEERA’DA 45 CİHAZ HEDEF ALINDI Citizen Lab, Katar merkezli Al Jazeera’ya ait 45 Windows cihazının 2024 ve 2025 yıllarında reklamlar aracılığıyla gerçekleştirilen sıfır tıklama saldırılarıyla hedef alındığını tespit etti. Cihaz kayıtları ve ağ günlükleri üzerinde yapılan incelemelerde, saldırılarda kullanılan reklamlarla İsrailli casus yazılım geliştiricisi Candiru arasında bağlantı kuruldu. Araştırmacılar, Discover-Tech’in bu yazılımların dağıtımında rol oynadığını belirtiyor.

#6
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Candiru, devlet yetkilileri, gazeteciler, aktivistler ve akademisyenlere karşı kötüye kullanıldığı öne sürülen casus yazılımlar sağladığı gerekçesiyle ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 2021’de kara listeye alınmıştı. REKLAMLAR HASSAS KURUMLARIN AĞLARINA ULAŞTI Araştırmada Discover-Tech reklamlarının NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu ve çeşitli devlet kurumlarıyla bağlantılı ağlarda görüntülendiğine ilişkin bulgular da paylaşıldı. Confiant, ABD Savunma Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilişkili ağlardaki kullanıcılara da bu reklamların ulaştığını bildirdi. Nvidia, SanDisk, Broadcom ve Micron bağlantılı ağlarda da şirketin reklamlarına rastlandığı aktarıldı. Ancak bir kurumun ağı içinde bu reklamların görülmesi, o kurumun sistemlerine casus yazılım bulaştırıldığının kanıtı olarak değerlendirilmiyor. Bulgular, reklamların erişim alanını gösterirken doğrulanan hedef alma vakaları ayrıca ele alınıyor.

#7
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Citizen Lab’in analizine göre Discover-Tech reklamları, iş ortakları aracılığıyla 120 binden fazla internet sitesi ve 75 binden fazla mobil uygulamada gösterildi. Confiant ise şirketin dünya çapında günlük en az 10 milyon reklam gösterimine ulaştığını tahmin ediyor. Bu büyüklükteki dağıtımın yüz milyonlarca kişiye erişmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte reklamla karşılaşan herkesin casus yazılımla hedef alındığına ilişkin bir bulgu bulunmuyor.

#8
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Araştırmacılar, şirketin reklamları görüntüleyen kullanıcıları ayırt etmek ve cihazlarını tanımlamak için çeşitli tekniklerden yararlandığını, bazı akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarını elde etmeye de çalıştığını belirtiyor.

#9
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Telefon ve kablosuz kulaklık gibi tüketici ürünlerini tanıtan içerikler de bu reklam faaliyetleri arasında yer alıyor. Confiant ayrıca Discover-Tech reklamlarının Filistin topraklarındaki internet sitelerinde yoğun biçimde görüldüğünü, bazı bölgelerdeki yaygınlığın çevrim içi faaliyetlerin geniş ölçekte izlenmesine imkân sağlayabilecek düzeye ulaştığını öne sürüyor.

#10
Foto - Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Bulguların ardından Google, Citizen Lab ve Confiant ile yürüttüğü ortak soruşturma sonucunda Discover-Tech’i reklam platformlarından çıkardı. Google sözcüsü, şirketin politikaları sistematik biçimde ihlal ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Discover-Tech bağlantılı sitelere erişmeye çalışan kullanıcılar için Güvenli Tarama uyarıları da oluşturuldu. IAB Europe, şirketi küresel onaylı reklam tedarikçileri listesinden geçici olarak çıkardı. Kurum, denetimde politika ihlalleri tespit edildiğini, casus yazılım bağlantısına ilişkin bulguların daha fazla doğrulanması halinde kalıcı çıkarma kararı alınabileceğini bildirdi. Comcast bünyesindeki reklam teknolojisi şirketi Beeswax da son faaliyetler ve bağımsız bir güvenlik uzmanının doğrulaması üzerine Discover-Tech’i platformundan kaldırdığını duyurdu.

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