Siyonistler dünyaya zarar veriyor! NATO ve BM'yi bile hedef aldılar

Candiru, devlet yetkilileri, gazeteciler, aktivistler ve akademisyenlere karşı kötüye kullanıldığı öne sürülen casus yazılımlar sağladığı gerekçesiyle ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 2021’de kara listeye alınmıştı. REKLAMLAR HASSAS KURUMLARIN AĞLARINA ULAŞTI Araştırmada Discover-Tech reklamlarının NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu ve çeşitli devlet kurumlarıyla bağlantılı ağlarda görüntülendiğine ilişkin bulgular da paylaşıldı. Confiant, ABD Savunma Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilişkili ağlardaki kullanıcılara da bu reklamların ulaştığını bildirdi. Nvidia, SanDisk, Broadcom ve Micron bağlantılı ağlarda da şirketin reklamlarına rastlandığı aktarıldı. Ancak bir kurumun ağı içinde bu reklamların görülmesi, o kurumun sistemlerine casus yazılım bulaştırıldığının kanıtı olarak değerlendirilmiyor. Bulgular, reklamların erişim alanını gösterirken doğrulanan hedef alma vakaları ayrıca ele alınıyor.