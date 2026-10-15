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Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası

Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası önüne gelen yıkıp geçiyor. KuPS ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarıda 1 gol attı ve 1 asist yapan Salah, bu sezon 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performansa ulaştı.

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Foto - Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası

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Foto - Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası

Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.

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Foto - Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası

Yıldız isim, KuPS ile oynanan maçta ilk 45 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Foto - Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası

3. dakikada Paul Onuachu'ya çok şık bir asist yapan Salah, 44. dakikada da klas bir şut çıkararak takımına katkıda bulundu.

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Foto - Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası

Muhammed Salah, Finlandiya deplasmanında bu gol katkılarıyla birlikte bu sezon çıktığı 10. maçta 8 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

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