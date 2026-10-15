Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası
Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası önüne gelen yıkıp geçiyor. KuPS ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarıda 1 gol attı ve 1 asist yapan Salah, bu sezon 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performansa ulaştı.
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Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası önüne gelen yıkıp geçiyor. KuPS ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarıda 1 gol attı ve 1 asist yapan Salah, bu sezon 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performansa ulaştı.
Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.
Yıldız isim, KuPS ile oynanan maçta ilk 45 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
3. dakikada Paul Onuachu'ya çok şık bir asist yapan Salah, 44. dakikada da klas bir şut çıkararak takımına katkıda bulundu.
Muhammed Salah, Finlandiya deplasmanında bu gol katkılarıyla birlikte bu sezon çıktığı 10. maçta 8 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.
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