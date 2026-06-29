Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Adalar Denizi'ndeki dengelerin Yunanistan aleyhine değişme riski taşıdığına dikkat çeken Grivas, "Türkiye'nin ürettiği teknolojiler coğrafyamıza, özellikle de Adalar Denizi'ndeki takımadaların kontrolüne çok uygun. Bizim de bu güce karşı koyabilmek için kitlesel olarak üretilebilen, ucuz seyir füzeleri geliştirmemiz gerekiyor. Siyasi ve askeri liderliğimiz bunu anlıyor gibi görünüyor ancak artık kademeli adımlar atma değil, kuantum sıçramaları yapma zamanıdır." diye konuştu.