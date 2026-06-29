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Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Evelpidon Askeri Okulu Profesörü Konstantinos Grivas, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

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#1
Foto - Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

ABD yönetiminin, yerli 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik önem taşıyan jet motoru satışını Kongre'ye bildirmesi, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

#2
Foto - Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı için resmen harekete geçtiğini hatırlatan uzmanlar, satış onayının verilmesi halinde Türkiye'nin 80 adet F110 motoru alacağını ve KAAN'ın seri üretimi için en büyük engellerden birinin aşılacağını vurguluyor. Bu gelişme, Adalar Denizi'nin karşı yakasında derin bir endişeyle karşılandı.

#3
Foto - Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme projesinin başlangıçta Yunanistan'da ciddiye alınmadığını itiraf eden Profesör Konstantinos Grivas, "Birkaç yıl önce radyoda yaptığımız bir tartışmada, Türk savaş uçağı projesini duyduğumuzda kahkahalarla gülmüştük. Bunun bir sabun kutusu olacağını sanıyorduk ama öyle olmadı. KAAN uçağı bizi gerçekten şaşırttı." dedi.

#4
Foto - Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Yunanistan'ın dışarıdan güç satın alarak ayakta kalmaya çalıştığını, Türkiye'nin ise kendi gücünü ürettiğini belirten Grivas, "Yıllardır tespit ettiğimiz en büyük tehlike, Türkiye'ye karşı teknolojik bir uçuruma sürüklenmemizdir. Yunanistan sürekli satın alma mantığında ısrar ediyor. Ukrayna ve İran'daki savaşlar, çok pahalı geleneksel sistemlerin artık ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Yunanistan'ın savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe gitmesi gerektiğinin altını çizen Grivas "Sadece birkaç drone daha almakla veya ufak tefek şeyler inşa etmekle bu iş çözülmez. Yunanistan'ın savunma felsefesinde bütünsel bir değişime ihtiyaç var. Türkiye devasa bir askeri-endüstriyel komplekse kilitlenmiş durumda ve yüksek hacimli, yüksek maliyetli programlar yürütüyor." dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin Kaan savaş uçağı için Grivas'tan herkesi şaşırtan itiraf: Sabun kutusu sanıp kahkalar atıyorduk

Adalar Denizi'ndeki dengelerin Yunanistan aleyhine değişme riski taşıdığına dikkat çeken Grivas, "Türkiye'nin ürettiği teknolojiler coğrafyamıza, özellikle de Adalar Denizi'ndeki takımadaların kontrolüne çok uygun. Bizim de bu güce karşı koyabilmek için kitlesel olarak üretilebilen, ucuz seyir füzeleri geliştirmemiz gerekiyor. Siyasi ve askeri liderliğimiz bunu anlıyor gibi görünüyor ancak artık kademeli adımlar atma değil, kuantum sıçramaları yapma zamanıdır." diye konuştu.

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Yorumlar

Furkan

O sabun köpüğü rüyalarınıza giriyor, ve kabusunuz oluyor, bu daha başlangıç
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