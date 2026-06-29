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Doğa
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Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

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Giriş Tarihi:

Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

Yaklaşık 15 köyün arasından kıvrılarak geçen Arpaçay Menderesleri, drone ile görüntülendi. Doğanın eşsiz desenlerini gözler önüne seren görüntüler kartpostalları aratmadı.

#1
Foto - Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

Kars'ın Arpaçay ilçesinden doğarak yaklaşık 15 köyün arasından adeta yılan gibi kıvrılarak geçen Arpaçay Menderesleri, yaz mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

#2
Foto - Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

Dron ile havadan görüntülenen menderesler, yeşilin her tonunu yansıtan doğası ve oluşturduğu eşsiz manzarayla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

Arpaçay ilçesinden başlayarak geniş ovalar arasında kıvrıla kıvrıla ilerleyen menderesler, geçtiği köylere hayat verirken, bölgeye de ayrı bir doğal zenginlik katıyor.

#4
Foto - Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

Yaklaşık 15 köyün içinden geçen su yolu, önce Arpaçay Barajı'na ulaşıyor, ardından Aras Nehri ile birleşerek Ermenistan sınırını takip ediyor. Aras Nehri'nin uzun yolculuğu ise Azerbaycan üzerinden devam ederek Hazar Denizi'nde son buluyor.

#5
Foto - Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

Yaz aylarında debisi ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken Arpaçay Menderesleri, özellikle havadan bakıldığında oluşturduğu doğal desenlerle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

#6
Foto - Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, mendereslerin yemyeşil tarım arazileri arasında oluşturduğu kıvrımlar adeta doğanın çizdiği bir tabloyu andırıyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Arpaçay Menderesleri, özellikle yaz aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla Kars'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal değerleri arasında gösteriliyor.

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