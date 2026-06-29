Daha üç yıl önce ortak olmuşlardı: İtalyanlar Türk teknoloji devini bir anda satın aldı
Türk şirketlerine talep her geçen gün artıyor. Son yatırımla Türk teknoloji ve yazılım şirketinin tamamı İtalyan devine satıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk şirketlerine talep her geçen gün artıyor. Son yatırımla Türk teknoloji ve yazılım şirketinin tamamı İtalyan devine satıldı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden Mikro, İtalyan oldu. 1998 yılında kurulan Mikro Yazılımevi Yazılım’a 3 yıl önce ortak olan İtalyan Team Systems, Türk şirketinin kontrolünü tek başına yapacak.
2023’te, o dönem çalıştığım gazetede Team Systems’in Mikro Yazılım’ı almak için görüşmeler yaptığını ilk kez yazmıştım. O haberin hemen ardından İtalyan şirket, Mikro Yazılım’ın yüzde 53’lük hissesini satın almıştı.
Geri kalan yüzde 47’lik hisse ise Türkiye’nin önemli fonlarından Turkven tarafından kontrol ediliyordu. İşte o kalan hisse için görüşmeler tamamlandı ve 3 yılın ardından İtalyan şirket, Mikro Yazılım’ın tek sahibi konumuna geldi.
Bu yıl 38’inci yılını kutlayan Mikro, 2017 yılında Turkven ve Earlybird Venture Capital’den önemli bir yatırım almış ve hissedar olmuştu. Özellikle KOBİ’ler için muhasebe ve ticari yazılım programları yazan Mikro, peş peşe yaptığı satın almalarla biliniyor. Bünyesinde Bizim hesap, Zirve, Paraşüt gibi şirketleri bulunan Mikro, sonrasında MevzuatTR, e-Mükellef, DIA gibi firmaları bünyesine katarak büyüdü. 700’den fazla çalışanı olan Mikro’nun 500’ün üzerinde iş ortağı, 40’tan fazla sektörde 350 bin müşterisi var.
1963 yılında Pesaro kentinde temeli atılan Team System, başlangıçta bir yazılım evi olarak kuruldu. Yönetim yazılımı üretimini dijital bulut platformları ve hizmetlerini geliştiren şirket, KOBİ'lerin ve profesyonel firmaların sayısallaştırılması için İtalya'da gerçek bir referans noktası haline geldi. Geçen yılı 1.2 milyon euroluk ciro yapan şirketin 5 bine yakın çalışanı bulunuyor. Küresel çapta yayılmayı sürdüren şirketin kullanıcı tabanı 3,1 milyon şirket ve profesyoneli aşıyor.
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