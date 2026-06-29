Daha üç yıl önce ortak olmuşlardı: İtalyanlar Türk teknoloji devini bir anda satın aldı

Bu yıl 38’inci yılını kutlayan Mikro, 2017 yılında Turkven ve Earlybird Venture Capital’den önemli bir yatırım almış ve hissedar olmuştu. Özellikle KOBİ’ler için muhasebe ve ticari yazılım programları yazan Mikro, peş peşe yaptığı satın almalarla biliniyor. Bünyesinde Bizim hesap, Zirve, Paraşüt gibi şirketleri bulunan Mikro, sonrasında MevzuatTR, e-Mükellef, DIA gibi firmaları bünyesine katarak büyüdü. 700’den fazla çalışanı olan Mikro’nun 500’ün üzerinde iş ortağı, 40’tan fazla sektörde 350 bin müşterisi var.