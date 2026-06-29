Ne yapıldıysa kimse ulaşamadı! 2,2 ton altın 82 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Araştırmacılar, altının denizaltının ulaşılması çok daha zor bir bölümünde bulunduğunu değerlendiriyor. Yaklaşık 5 bin 200 metreyi bulan derinlik ise kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Bu nedenle yaklaşık 2,2 tonluk altın yükü, 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibindeki yerini koruyor. Uzmanlar, gelecekte geliştirilecek derin deniz teknolojileri sayesinde yeni kurtarma girişimlerinin mümkün olabileceğini ifade ediyor.