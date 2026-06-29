Ne yapıldıysa kimse ulaşamadı! 2,2 ton altın 82 yıldır çıkarılmayı bekliyor
İkinci Dünya Savaşı sırasında Atlas Okyanusu'nda batırılan Japon denizaltısı I-52'nin taşıdığı yaklaşık 2,2 ton altın, 82 yıldır okyanusun dibinde bulunuyor. Bugünkü değerinin 280 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen hazineye, batığın 5,2 kilometre derinlikte bulunması nedeniyle bugüne kadar ulaşılamadı. Uzmanlar, gelecekte gelişecek derin deniz teknolojilerinin yeni kurtarma girişimlerine imkan sağlayabileceğini belirtiyor.