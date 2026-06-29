İnşaat devinde olmayacak şey oldu: Ünlü iş insanı konkordato ilan etti

Aydınspor’un efsane başkanı ve Perinçek Group Kurucusu Mukan Perinçek’in oğlu olan Hakkı Görken Perinçek ve Çeşme, Aydın ve İzmir’de çok sayıda lüks konut projesi gerçekleştiren şirketleri Görki İnşaat Taahhüt Turizm Talih Oyunları Ve Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ile Perga Yapı Enerji Gıda Sanayi Ve Tic. A. Ş. Hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Haziran tarihi itibariyle üç ay geçici mühlet verdi.