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Ekonomi
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İnşaat devinde olmayacak şey oldu: Ünlü iş insanı konkordato ilan etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İnşaat devinde olmayacak şey oldu: Ünlü iş insanı konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken inşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ege'nin ünlü şirketi ani bir kararla konkordato ilan etti.

#1
Foto - İnşaat devinde olmayacak şey oldu: Ünlü iş insanı konkordato ilan etti

İnşaat sektöründe konkordato fırtınası devam ediyor. Aydınlı olan ve iki yıl önce işlerini İzmir’e taşıyan ünlü iş insanı Hakkı Görken Perinçek kendisi ve şirketleri için konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

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Foto - İnşaat devinde olmayacak şey oldu: Ünlü iş insanı konkordato ilan etti

Aydınspor’un efsane başkanı ve Perinçek Group Kurucusu Mukan Perinçek’in oğlu olan Hakkı Görken Perinçek ve Çeşme, Aydın ve İzmir’de çok sayıda lüks konut projesi gerçekleştiren şirketleri Görki İnşaat Taahhüt Turizm Talih Oyunları Ve Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ile Perga Yapı Enerji Gıda Sanayi Ve Tic. A. Ş. Hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Haziran tarihi itibariyle üç ay geçici mühlet verdi.

#3
Foto - İnşaat devinde olmayacak şey oldu: Ünlü iş insanı konkordato ilan etti

1984 yılında Aydın’da doğan Hakkı Görken Perinçek, 2001 yılında İzmir Amerikan Koleji’nden ve 2005 yılında Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

#4
Foto - İnşaat devinde olmayacak şey oldu: Ünlü iş insanı konkordato ilan etti

2007 yılında ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nde İş Yönetimi Master Programını tamamlayarak Kalustyan Corporation NJ, ABD’de Operasyon Bölüm Şefi olarak iş hayatına atıldı. 2013 yılında Türkiye’ye dönen Perinçek, inşaat, gayrimenkul, tarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Perinçek Group’un ortağı ve CEO’su. KAYNAK: TEKREFERANS

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