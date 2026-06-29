  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli Menderesleri ve yeşili ile bir başka güzel Ne yapıldıysa kimse ulaşamadı! 2,2 ton altın 82 yıldır çıkarılmayı bekliyor Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı Daha üç yıl önce ortak olmuşlardı: İtalyanlar Türk teknoloji devini bir anda satın aldı Bizimkiler de günlerini gün etsin! Dünya Kupası’ndan elenen Uruguay’da futbolculara görülmemiş ceza 'Türkiye aslında orada doğalgaz hazinesi bulmuş' desek yeridir: Ucu bucağı yok Göz göre göre Türklerin arazisine çöktüler! Bunun adı “soykırımcı usulü” gasp Çin aradığı madeni Türkiye'de buldu: Milyar dolara yakın hamle
Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

İkinci el piyasasında geniş servis ağı, ekonomik yakıt tüketimi ve yedek parça kolaylığı, ilanların satış hızını doğrudan belirleyen temel faktörler haline geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu verilerine göre, Fiat Egea’dan Toyota Corolla’ya kadar 10 model alıcıların en çok rağbet gösterdiği araçlar olarak zirveye oturdu. Doğru fiyatlandırılan bu modeller, likiditesi en yüksek araçlar olmasıyla yatırımcıların ve sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.

#1
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

Türkiye'de ikinci el otomotiv pazarındaki hareketlilik devam ediyor. Geniş servis ağı, ekonomik yakıt tüketimi ve yedek parça erişilebilirliği sunan 10 model, ilan sitelerinden en kısa sürede satılıp kalkıyor. Alıcıların bütçe hassasiyeti, ilan sitelerinde doğru fiyatlandırılan araçların satış hızını doğrudan etkiliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun ortaya koyduğu verilere göre, piyasada likiditesi en yüksek araçların ortak özellikleri yedek parça erişilebilirliği ve geniş servis ağı olarak göze çarpıyor.

#2
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

Özellikle rüştünü ispatlamış 1.3 Multijet, 1.5 dCi ve 1.6 TDI gibi dizel motorların yanı sıra sorunsuzluğuyla bilinen atmosferik benzinli motorlar ilk tercih oluyor. Hızlı satılan 10 model arasında Fiat Egea, Toyota Corolla, Honda Civic ve Renault Clio öne çıkıyor. İKİNCİ ELDE EN HIZLI SATILAN 10 OTOMOBİL MODELİ:

#3
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

1. Fiat Egea (1.3 Multijet)

#4
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

2. Toyota Corolla (1.6 Atmosferik)

#5
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

3. Honda Civic (1.6 i-VTEC)

#6
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

4. Renault Clio (1.5 dCi)

#7
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

5. Volkswagen Polo (1.4 TDI/1.2 TSI)

#8
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

6. Ford Fiesta (1.4 TDCi)

#9
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

7. Hyundai Getz (1.5 CRDi)

#10
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

8. Volkswagen Golf (1.6 TDI)

#11
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

9. Renault Megane 4 (1.5 dCi)

#12
Foto - İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

10. Fiat Linea (1.3 Multijet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
Dünya

Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşı koymak amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Açıklama, bölgede artan..
Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar
Gündem

Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek,..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında önemli a..
Doktor bu ne? Eroin, esrar, skunk, metamfetamin, yok yok! Hakkari'de 28 kilo uyuşturucuyla enselenen doktor tutuklandı
Gündem

Doktor bu ne? Eroin, esrar, skunk, metamfetamin, yok yok! Hakkari'de 28 kilo uyuşturucuyla enselenen doktor tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eroin, esrar, skunk, metamfetamin gibi farklı çeşitlerde 28 kilodan fazla uyuşturucuyla yakalanan doktor tut..
Erdoğan'dan şanlı orduya tebrik mesajı
Gündem

Erdoğan'dan şanlı orduya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı. ..
Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi
Gündem

Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

İstanbul Boğazı’nda LGBT’lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetimlerde, etkinliği organize etti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23