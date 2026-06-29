İlan sitesine girdiği anda satılıyor: İşte peynir ekmek gibi giden 10 otomobil modeli

İkinci el piyasasında geniş servis ağı, ekonomik yakıt tüketimi ve yedek parça kolaylığı, ilanların satış hızını doğrudan belirleyen temel faktörler haline geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu verilerine göre, Fiat Egea’dan Toyota Corolla’ya kadar 10 model alıcıların en çok rağbet gösterdiği araçlar olarak zirveye oturdu. Doğru fiyatlandırılan bu modeller, likiditesi en yüksek araçlar olmasıyla yatırımcıların ve sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.