Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı

Finans piyasaları bu birleşme modeline aslında yabancı değil. Hükümet, 2020 yılında ülkenin en büyük kamu sigorta şirketleri olan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’yı tek bir merkezde toplayarak "Türkiye Sigorta" markasını kurmuş ve büyük bir başarı elde etmişti. Benzer bir strateji şimdi de son yıllarda vatandaşların ilgisinin çığ gibi büyüdüğü katılım bankacılığı sektörünü büyütmek ve teşvik etmek amacıyla uygulanıyor.