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Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı

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Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı

Kamu bünyesindeki Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankaları, tek bir çatı altında toplanarak dev bir mega banka haline geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik hamlesiyle hayata geçirilen bu operasyon, 2026'nın son çeyreğinde tamamlanarak sektöre büyük bir sinerji katmayı hedefliyor. Türkiye Sigorta modeline benzer bir yapı kuracak olan banka, küresel finans piyasalarında daha rekabetçi bir oyuncu olmayı planlıyor.

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Foto - Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı

Türkiye’de finans sektörünü hareketlendiren tarihi bir birleşme hamlesi için geri sayım başladı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankaları, tek bir çatı altında toplanarak yeni bir isimle hizmet vermeye hazırlanıyor. Sektörde büyük bir sinerji oluşturması beklenen bu dev operasyonun, 2026 yılının son çeyreğinde fiilen tamamlanması planlanırken, oluşturulacak yeni mega bankanın adı ise ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.

#2
Foto - Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı

Finans piyasaları bu birleşme modeline aslında yabancı değil. Hükümet, 2020 yılında ülkenin en büyük kamu sigorta şirketleri olan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’yı tek bir merkezde toplayarak "Türkiye Sigorta" markasını kurmuş ve büyük bir başarı elde etmişti. Benzer bir strateji şimdi de son yıllarda vatandaşların ilgisinin çığ gibi büyüdüğü katılım bankacılığı sektörünü büyütmek ve teşvik etmek amacıyla uygulanıyor.

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Foto - Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bu stratejik adımı şu sözlerle ilan etmişti: "Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

#4
Foto - Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı

Mevcut takvime göre, 2026'nın son aylarında tamamlanacak olan bu birleşme sayesinde, üç kamu katılım bankasının kaynakları, şube ağları ve dijital altyapıları tek bir potada eritilecek. Bu hamleyle birlikte Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün küresel ölçekte çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

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