Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Türkiye’nin üç dev bankasının birleşmesinde geri sayım başladı
Kamu bünyesindeki Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankaları, tek bir çatı altında toplanarak dev bir mega banka haline geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik hamlesiyle hayata geçirilen bu operasyon, 2026'nın son çeyreğinde tamamlanarak sektöre büyük bir sinerji katmayı hedefliyor. Türkiye Sigorta modeline benzer bir yapı kuracak olan banka, küresel finans piyasalarında daha rekabetçi bir oyuncu olmayı planlıyor.