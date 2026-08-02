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Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

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Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

Türkiye ile yaptığı Eurofighter savaş uçakları anlaşmasıyla resmen ihya olan İngiliz savunma devi BAE Systems, son dönemde Ankara'ya düşmanlık sergileyen ülkede kapasite artışına gitme kararı aldı.

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Foto - Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

Defecenturk'te yer alan habere göre, BAE Systems India, kendisini Yeni Delhi’nin savunma modernizasyonu ve öz yeterlilik hamlesini destekleyen kilit bir sanayi ortağı olarak konumlandırmayı hedefliyor. BAE Systems India’nın yeni Genel Müdürü Anthony Walton yaptığı açıklamalarda şirketin yaklaşımını yerel üretim, teknoloji iş birliği ve tedarikçi geliştirmeye odaklanan uzun vadeli bir sanayi ortaklığı olarak tanımladı.

#2
Foto - Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

Walton, 21 Temmuz’da Janes’e verdiği demeçte, “BAE Systems, Hindistan ile yetmiş yılı aşan köklü ilişkisiyle gurur duyuyor.” dedi. Şirketin Hindistan stratejisinin, yerel sanayiyle ortak geliştirme temeline dayandığını ve ülkenin silahlı kuvvetlerini “ileri savunma kabiliyetleri” geliştirilmesi ve üretilmesi yoluyla desteklemeyi amaçladığını söyledi.

#3
Foto - Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

Haziran ayında göreve başlayan Walton, Hindistan'ı BAE Systems'ın stratejik öneme sahip pazarlarından biri olarak gördüklerini söyledi. Şirketin kara, hava, deniz, uzay, siber güvenlik ve ileri elektronik alanlarındaki faaliyetlerini büyüttüğünü belirten Walton, hem büyük Hint şirketleriyle hem de genişleyen yerel tedarikçi ağıyla iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Walton'a göre tedarikçi geliştirme, Hindistan'ın savunma sanayisini güçlendirmenin ve yerli firmaların küresel projelerde daha fazla rol almasının temel unsurlarından biri.

#4
Foto - Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

BAE Systems’in Hindistan’daki mevcut ve gelecekteki programları; lisanslı üretim, yerel montaj ve sürdürülebilir destek, ayrıca teknoloji iş birliği gibi birden fazla alanı kapsıyor. Bu yaklaşım, Hindistan’ın savunma tedariki ve offset politikalarını kullanarak yerli sanayi kapasitesini güçlendirme yönündeki daha geniş çabalarıyla uyum gösteriyor.

#5
Foto - Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

Walton, Farnborough Airshow’da Indian Aerospace & Defence Bulletin ile yaptığı röportajda aşağıdaki ifadelere yer verdi: “Hindistan’da odağımızda üç alan mevcut. İlki, Hindistan Ordusu’nun envanterinde bulunan ekipmanları desteklemek. İkincisi, Hindistan Ordusu’nun ihtiyaçlarına göre yetenek eksikliklerini doldurabilecek fırsatları tespit edebilmek, mesela Sindoor Operasyonu’nda gördükleriniz gibi. Sonuncusu ise Hindistan’daki SME’lere (Small-Medium-Enterprises), küresel tedarik zincirimizde yer alabilmeleri için fırsatlar yaratmak.”

#6
Foto - Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

Walton, Farnborough Airshow'da tanıtılan sistemler arasında Hindistan için en dikkat çekici çözümlerin insansız hava araçları ile bunlara karşı geliştirilen savunma teknolojileri olduğunu söyledi. Öte yandan, 27 Temmuz'da Janes'e yaptığı açıklamada BAE Systems'ın kısa menzilli hava savunma sistemi Tridon Mk 2'yi Hindistan'da üretmeyi hedeflediğini de duyurdu.

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