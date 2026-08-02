Türkiye'nin ihya ettiği savunma devi düşman ülkeye çalışmaya başladı

Haziran ayında göreve başlayan Walton, Hindistan'ı BAE Systems'ın stratejik öneme sahip pazarlarından biri olarak gördüklerini söyledi. Şirketin kara, hava, deniz, uzay, siber güvenlik ve ileri elektronik alanlarındaki faaliyetlerini büyüttüğünü belirten Walton, hem büyük Hint şirketleriyle hem de genişleyen yerel tedarikçi ağıyla iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Walton'a göre tedarikçi geliştirme, Hindistan'ın savunma sanayisini güçlendirmenin ve yerli firmaların küresel projelerde daha fazla rol almasının temel unsurlarından biri.