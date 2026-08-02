Türkiye'yi nükleer güç yapmaya çok yaklaşmışlardı: Vuruldular
Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde sona yaklaşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Karadeniz'den gelen şok eden haberle sarsıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde sona yaklaşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Karadeniz'den gelen şok eden haberle sarsıldı.
Bilindiği üzere Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yapımına 2018'in Nisan ayında başlanmıştı. İlk etapta yaklaşık 20 milyar dolar olarak hedeflenen toplam maliyet, güncel revizyonlar ve ek maliyetlerle birlikte 25 milyar dolar bandına çıktı.
Rus devi Rosatom buradan hareketle tüm planlarını Akkuyu projesine odaklamışken şirket Karadeniz'de çok büyük bir saldırıya uğradı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, dünyada inşa edilen nükleer reaktörlerin yaklaşık üçte birini yürüten ve Türkiye'de Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve finansmanını yürüten Rus nükleer devi Rosatoma ait gemi, liman kenti Novorossiysk'in 130 mil açığında saldırıya uğradı.
Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait 'Yanina' adlı konteyner gemisi, Ukrayna'ya ait iki deniz dronunun hedefi oldu. Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de saldırıyı doğrulayan bir açıklama yaptı. Likhachev, geminin uluslararası sularda seyrettiğini ve dondurulmuş gıda ürünlerinden inşaat malzemelerine kadar tamamen sivil yük taşıdığını belirterek saldırıyı 'deniz korsanlığı' olarak nitelendirdi.
Şirketin filosuna Eylül 2021'de katılan ve 142 metre uzunluğa, 22 metre genişliğe sahip olan gemi, isabet aldıktan sonra Karadeniz'de battı.
Genel Müdür Likhachev, gemide bulunan 17 petkonelin başarılı bir şekilde kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Rosatom Başkanı, tehlikeye rağmen kaza bölgesine giderek mürettebatı kurtaran Mısırlı kaptanın yönetimindeki Delphinus gemisinin mürettebatına teşekkür etti.
Zelenski, vurulan geminin yaptırım listesinde olduğunu belirterek "Savunma Kuvvetlerimizin hassasiyeti sayesinde, dibe gönderildi" ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri açıklamasının devamında, "Uzun menzilli yaptırımlar planımız adım adım hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.
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