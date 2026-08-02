Mazot zammından sonra LPG'ye de zam geliyor
Küresel enerji piyasalarında yaşanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar neticesinde akaryakıt fiyatları bir kez daha tırmanışa geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel enerji piyasalarında yaşanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar neticesinde akaryakıt fiyatları bir kez daha tırmanışa geçti.
Benzin ve motorine yapılan zamların ardından, maliyet avantajı nedeniyle sürücülerin sıkça tercih ettiği otogaza da dev bir fiyat artışı bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte, araç sahiplerinin akaryakıt maliyetleri bir kez daha yükselecek.
Cuma günü motorinin litre fiyatına yapılan 3,70 TL'lik son güncellemenin ardından, büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları rekor seviyelerde seyrediyor. Son verilerle birlikte İstanbul'da motorinin litresi yaklaşık 80,94 TL'den, benzinin litresi ise 67,13 TL'den satılıyor.
Fiyatlardaki bu hareketliliğin arkasında dünya genelinde tırmanan askeri ve siyasi gerilimler yer alıyor. ABD ile İran arasındaki sıcak temaslar, Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği belirsizlikler Brent petrolün varil fiyatını tırmandırırken, döviz piyasasındaki gelişmeler de akaryakıt güncellemelerini tetiklemeye devam ediyor.
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