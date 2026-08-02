CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi
Carrefoursa el değiştirerek A101 tarafından satın alınırken Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir satış bildirimi daha yapıldı. İşte detaylar...
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Carrefoursa el değiştirerek A101 tarafından satın alınırken Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir satış bildirimi daha yapıldı. İşte detaylar...
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA), daha önce 31 Temmuz 2026 tarihinde duyurduğu pay satış işleminin tamamlandığını açıkladı.
Şirketin KAP’ta yayımladığı açıklamaya göre, Carrefour Nederland BV, CarrefourSA sermayesinin yüzde 32,16’sını temsil eden 41.098.010,02 TL nominal değerli paylarını sattı.
Carrefour Nederland BV’nin KAP üyesi olmaması nedeniyle satışa ilişkin bildirim CarrefourSA tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Şirket, Carrefour Nederland BV’nin pay satışına ilişkin kendisine ilettiği bildirimin de açıklama ekinde yatırımcılarla paylaşıldığını belirtti.
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