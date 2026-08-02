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CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi

Carrefoursa el değiştirerek A101 tarafından satın alınırken Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bir satış bildirimi daha yapıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA), daha önce 31 Temmuz 2026 tarihinde duyurduğu pay satış işleminin tamamlandığını açıkladı.

#2
Foto - CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi

Şirketin KAP’ta yayımladığı açıklamaya göre, Carrefour Nederland BV, CarrefourSA sermayesinin yüzde 32,16’sını temsil eden 41.098.010,02 TL nominal değerli paylarını sattı.

#3
Foto - CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi

Carrefour Nederland BV’nin KAP üyesi olmaması nedeniyle satışa ilişkin bildirim CarrefourSA tarafından kamuoyuna duyuruldu.

#4
Foto - CarrefourSA el değiştirdi: KAP'a bir satış daha bildirildi

Şirket, Carrefour Nederland BV’nin pay satışına ilişkin kendisine ilettiği bildirimin de açıklama ekinde yatırımcılarla paylaşıldığını belirtti.

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