İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Tek, "Bugün İstanbul'da şu saatler itibarıyla sıcaklıklar 26 ile 29 dereceler arasında değişiyor ama yarından itibaren artık sıcaklıklar 30 derecelerin altına düşmeyecek. Perşembe günü de, İstanbul'da sıcaklıklar 35-36 ve hatta bazı ilçelerde 40 dereceye kadar yaklaşabilecek. Özellikle Sancaktepe gibi iç kesimde kalan, Sultanbeyli veya Avrupa yakasında Sultangazi gibi ilçeler, Büyükçekmece, yine güneyde kalan ilçelerden Tuzla. Buralarda sıcaklık değerlerinin 40 derecelere kadar yaklaşması Perşembe günü muhtemel gözüküyor. Bu sıcak hava dalgası 2026 yılının en sıcak hava dalgalarından biri olacak gibi gözüküyor. 2026'nın en sıcak günleri olarak tanımlayabiliriz. Temmuz biraz serin geçti, ortalamalarda ve altı civarındaydı. Ağustos ayında ise artık Temmuz'dan daha sıcak bir Ağustos bizleri bekliyor. Ama tabii ki bu çok yüksek sıcaklıklar değil, zaman zaman bu yüksek sıcaklıkları hissediyor olacağız. Bununla birlikte Eylül, Ekim aylarında yaz biraz daha uzayacak diyoruz” ifadelerini kullandı.