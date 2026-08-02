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İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

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DHA Giriş Tarihi:

İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

İstanbul’da günlerdir etkili olan poyrazın kısa süre içinde zayıflaması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının perşembe günü bazı ilçelerde 40 dereceye yaklaşacağı, kentin 2026’nın en sıcak günlerinden birini yaşayacağı belirtildi.

#1
Foto - İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

İstanbul’da poyrazın etkisi azalırken sıcaklıklar hızla yükselecek. Etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığındaki ani düşüş sahillerde denize giren kişiler tarafından da hissedildi. Bazı kişiler suyun önceki günlere göre yaklaşık 10 derece daha soğuk olduğunu belirtirken, bazıları ise soğuk suya rağmen yüzmeye devam etti. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kuvvetli poyrazın deniz yüzeyindeki sıcak suyu Marmara Denizi'ne doğru sürüklediğini, dipte bulunan soğuk suyun ise yüzeye çıkması nedeniyle deniz suyu sıcaklığının düştüğünü ifade etti.

#2
Foto - İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Son günlerde İstanbul Boğazı'nda deniz suyu sıcaklıkları oldukça düştü. Yaklaşık 7-8 derecelik bir düşüşten bahsediyoruz. İstanbul Boğazı'nda deniz suyu sıcaklıkları 23-24 derecelere kadar çıkmıştı ama bugünlerde 17, 18, 19 dereceler civarında geziyor. Bunun en önemli sebebi; İstanbul Boğazı biliyorsunuz iki kat akıntı, iki katmandan oluşuyor. Üst katmanda Karadeniz'den gelen bir akıntı var Marmara'ya doğru, dip katmanda da daha tuzlu olan Ege'den ve Marmara'dan gelen su, biraz daha Marmara'nın dibinden kuzeye doğru akan bu su biraz daha soğuk. İstanbul'da yaklaşık bir 4-5 gündür Poyraz'dan esen kuvvetli rüzgarlar etkili olmaya başlamıştı. Üstteki sıcak suyu Marmara Denizi'ne doğru sürüklemeye başladı ve alttaki soğuk su yukarı çıkmaya başladı. Deniz suyu sıcaklıkları da bu yüzden düştü. Bu düşüş çok uzun soluklu değil. Bugünlerden itibaren, Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti artık düşmeye başlayacak ve pazartesi gününden itibaren tekrar Poyraz azaldığı için deniz suyu sıcaklıkları kademeli olarak normal seviyesine gelmeye başlayacak" dedi.

#3
Foto - İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Tek, "Çok eski yıllarda, Temmuz'un sonuyla birlikte Ağustos'un ilk haftası ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları oldukça yüksek yerlere çıkıyordu. Geçmişte bu dönem Eyyam-ı Bahur olarak adlandırılıyordu. Yani sıcak günler manasında. Bugünden itibaren özellikle kuzey kesimlerde, yani Marmara, Karadeniz geneli ve İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında da sıcaklıklar artmaya başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da devam eden yüksek sıcaklıklar artık kuzey kesimlerde de etkisini göstermeye başlıyor ve bu haftadan itibaren de sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini görmeye başlayacağız. Poyraz'dan esen bu kuvvetli rüzgarlar da bu akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak ve önümüzdeki hafta Poyraz etkisini kaybetmiş olacak ama sıcaklıklar Karadeniz, Marmara, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeyi buralarda yüksek sıcaklıkları görmeye başlayacağız. Bunlar da Eyyam-ı Bahur günlerine işaret ediyor" diye konuştu.

#4
Foto - İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Tek, "Bugün İstanbul'da şu saatler itibarıyla sıcaklıklar 26 ile 29 dereceler arasında değişiyor ama yarından itibaren artık sıcaklıklar 30 derecelerin altına düşmeyecek. Perşembe günü de, İstanbul'da sıcaklıklar 35-36 ve hatta bazı ilçelerde 40 dereceye kadar yaklaşabilecek. Özellikle Sancaktepe gibi iç kesimde kalan, Sultanbeyli veya Avrupa yakasında Sultangazi gibi ilçeler, Büyükçekmece, yine güneyde kalan ilçelerden Tuzla. Buralarda sıcaklık değerlerinin 40 derecelere kadar yaklaşması Perşembe günü muhtemel gözüküyor. Bu sıcak hava dalgası 2026 yılının en sıcak hava dalgalarından biri olacak gibi gözüküyor. 2026'nın en sıcak günleri olarak tanımlayabiliriz. Temmuz biraz serin geçti, ortalamalarda ve altı civarındaydı. Ağustos ayında ise artık Temmuz'dan daha sıcak bir Ağustos bizleri bekliyor. Ama tabii ki bu çok yüksek sıcaklıklar değil, zaman zaman bu yüksek sıcaklıkları hissediyor olacağız. Bununla birlikte Eylül, Ekim aylarında yaz biraz daha uzayacak diyoruz” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Yılın 365 günü yüzdüğünü belirten Aydın Aydıner, “Su yaklaşık 2-3 gündür çok soğuk. Bunun bilimsel bir açıklaması var. Upwelling dediğimiz, poyrazın sürekli ve çok sert esmesiyle beraber denizin üzerindeki suyu açık denizlere itip, dibindeki besin değeri yüksek suyu da üst tarafa almasıyla oluşan soğukluk derecesi var. Su yaklaşık 22 dereceden 2 günde 10 derece düşüp 12 derecelere geldi" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Yüzmeye gelen Adnan Çağrı Akgün, “Bağcılar’dan geliyorum. Buraya daha önce hiç gelmemiştim, ilk defa geldim. Su buz gibi çok soğuk ama giriliyor. Güzel, eğlenceli, tadı çıkıyor. Burada akıntı çok yok, az var. Ama daha farklı yerlere gittiğimizde akıntı çok oluyor” dedi. Erdinç Güneş, “Her Pazar düzenli olarak Bayrampaşa’dan buraya geliyoruz. Bu hafta deniz suyu biraz soğuk. 11-12 derecelerde. Biraz akıntı oluyor ama sorun olmuyor. Soğuk suya rağmen denize giriyoruz, keyif alıyoruz” dedi.

#7
Foto - İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Yalova’dan gelen Selman Yıldırım ise, “Buraya ilk defa geldik. Hava çok güzel olmasına rağmen deniz buz gibi. Böyle bir suyla karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Su soğuk olmasına rağmen çok keyifliydi, farklı bir deneyimdi. Naci Özcanlı, “Sultangazi'den geliyoruz. Deniz çok soğuk, dün daha soğuktu bugün biraz daha ısınmış. Genelde her sene Ağustos aylarında suyun 4-5 gün bir geçiş dönemi oluyor, şu anda ona denk geldik. Daha önce deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 18 dereceydi ama şu an 12 dereceye geriledi. Su çok soğuk, parmaklarınızın ucundan donduğunuzu hissediyorsunuz" diye konuştu.

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