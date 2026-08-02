İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Tek, "Çok eski yıllarda, Temmuz'un sonuyla birlikte Ağustos'un ilk haftası ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları oldukça yüksek yerlere çıkıyordu. Geçmişte bu dönem Eyyam-ı Bahur olarak adlandırılıyordu. Yani sıcak günler manasında. Bugünden itibaren özellikle kuzey kesimlerde, yani Marmara, Karadeniz geneli ve İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında da sıcaklıklar artmaya başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da devam eden yüksek sıcaklıklar artık kuzey kesimlerde de etkisini göstermeye başlıyor ve bu haftadan itibaren de sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini görmeye başlayacağız. Poyraz'dan esen bu kuvvetli rüzgarlar da bu akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacak ve önümüzdeki hafta Poyraz etkisini kaybetmiş olacak ama sıcaklıklar Karadeniz, Marmara, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeyi buralarda yüksek sıcaklıkları görmeye başlayacağız. Bunlar da Eyyam-ı Bahur günlerine işaret ediyor" diye konuştu.