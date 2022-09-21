Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan “Böyle yerler hayallerin gerçeğe dönüşmesi için çok güzel aracı noktalar” Böyle bir projenin Batman’da yapılmasının kendisini çok sevindirdiğini belirten Erdoğan, “Buradaki gençlerimizin bugün teveccühünü görmek de çok güzel. Gençlerimizin hayalleri var. Gençlerimiz kendilerine çok farklı kariyer yolları çizmek için kafa yoruyorlar, istişarelerde bulunuyorlar; Hocalarına, büyüklerine soruyorlar. Takip ettikleri insanlardan fikir edinmeye çalışıyorlar. İşte böyle yerler o hayallerin gerçeğe dönüşmesi için çok güzel aracı noktalar. Adeta ateşleme tesisleri.” dedi.