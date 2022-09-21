Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Eminoğlu, “Türkiye Gençlik Vakfı olarak Türkiye genelinde amacımız bütün gençlerimizin hem fiziksel hem manevi gelişimlerine, eğitim süreçlerine katkı sağlamak. Sadece bu yaz döneminde yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz kursu projelerimizi gerçekleştirdik. Bir taraftan onların milli, manevi değerler noktasında yetişmesini sağlarken diğer taraftan da bu gibi projelerle onların teknolojik, fiziksel, sanatsal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. İcathane açılışına; TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, BATÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, BESO Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi ve öğrenciler katıldı.(İLKHA)