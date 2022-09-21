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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

2022-09-21 15:48:28
Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Batman’da, Türkiye’nin en büyük “İcathane Laboratuvarı” açıldı. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Batman Üniversitesi Merkez Kampüsündeki icathanenin resmi açılışı gerçekleştirildi.

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Foto - Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

İcathane Laboratuvarının açılışını gerçekleştiren Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, İcathane Laboratuvarında incelemelerde bulundu. Burada öğrencilerin yaptığı icatları inceleyen Bilal Erdoğan, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

#2
Foto - Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

İcathanenin açılışına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Batman’da açılışı gerçekleştirilen icathanenin Türkiye’deki en büyük ve en kapsamlı icathane olduğunu söyledi.

#3
Foto - Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan “Böyle yerler hayallerin gerçeğe dönüşmesi için çok güzel aracı noktalar” Böyle bir projenin Batman’da yapılmasının kendisini çok sevindirdiğini belirten Erdoğan, “Buradaki gençlerimizin bugün teveccühünü görmek de çok güzel. Gençlerimizin hayalleri var. Gençlerimiz kendilerine çok farklı kariyer yolları çizmek için kafa yoruyorlar, istişarelerde bulunuyorlar; Hocalarına, büyüklerine soruyorlar. Takip ettikleri insanlardan fikir edinmeye çalışıyorlar. İşte böyle yerler o hayallerin gerçeğe dönüşmesi için çok güzel aracı noktalar. Adeta ateşleme tesisleri.” dedi.

#4
Foto - Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

“Gençler çok büyük işlere imza atacak” Batman gençliğinin dinamik ve büyük işlere imza atabilecek kabiliyette olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

#5
Foto - Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

“İnşallah buraya gelen kardeşlerimiz çok farklı etkinliklerle donanıp lise hayatlarından sonra meslek sahibi olmada, üniversiteye devam etmede, bölüm tercihlerini yapmada çok doğru kararlar verecekler. Ve çok büyük işlere imza atacaklar. Batman gençliği çok dinamik, Batman çok muhteşem bir şehrimiz. Batmanlı gençlerimizin güzlerindeki ışıltıyı görünce daha da heyecanlandım. İnşallah bu icathane gerçekten gençlerimizin önünü açacak, ufkunu açacak. Büyük işler yapmalarına destek olacak.”

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Foto - Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu “Gençlerin teknolojik, fiziksel, sanatsal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz” Daha sonra bir konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise çok önemli bir projenin açılışını yaptıklarını söyledi.

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Foto - Türkiye’nin en büyük icathanesi Batman’da açıldı

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Eminoğlu, “Türkiye Gençlik Vakfı olarak Türkiye genelinde amacımız bütün gençlerimizin hem fiziksel hem manevi gelişimlerine, eğitim süreçlerine katkı sağlamak. Sadece bu yaz döneminde yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz kursu projelerimizi gerçekleştirdik. Bir taraftan onların milli, manevi değerler noktasında yetişmesini sağlarken diğer taraftan da bu gibi projelerle onların teknolojik, fiziksel, sanatsal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. İcathane açılışına; TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, BATÜ Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, BESO Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi ve öğrenciler katıldı.(İLKHA)

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