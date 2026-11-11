  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sinema dünyası İstanbul'da buluşuyor! 11. Kısa'dan Hisse Film Festivali başlıyor Toprağa 2 bin çamaşır gömdüler! Nedeni duyanları şaşırttı! Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar... 35 dolarlık kasenin gerçek değeri şaşırttı! Sahibi kulaklarına inanamadı Belediyesi meclisi sıraları boş kaldı! CHP ve Yeni Parti'den fıkra gibi ittifak Pencerelerin altındaki küçük delikleri kapatıyor musunuz? Nedeni şaşırtacak!
Spor
8
Yeniakit Publisher
Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Rams Park’ta zemin sorunu tartışılmaya devam ediyor. Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara konuya dair açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara Rams Park zemininde yaşanan problemin yönetimin suçu olabileceğini belirtti.

#2
Foto - Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

Mehmet Cibara'nın açıklamaları şöyle:

#3
Foto - Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

-Sportif AŞ Başkanvekilimiz ve Kulüp İkinci Başkanımız ile ilgili, yönetim toplantısından sonra, başkanın da olmadığı ortamda, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay gerçekleşti. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. İki kişi arasında bir şey, tek başına birden bire birinin diğerine küfür ettiği bir şey değil. Daha evveliyatı var, belli belli bir yere gelmiş, sonunda bir tanesi tutamamış, istemediğimiz bir söz çıkmış ağzından. Kesinlikle yönetim kurulu toplantısı sırasında olmadı, fiziki müdahale yok. Başkan orada değil, odasında. Biz de dosyaları toplayıp çıkıyorduk. Bu kişilerden bir tanesi kapıyı açıp çıkarken bu tip konuşmalar geçti. Kimseye haksızlık etmeyelim. Tek taraflı bir şey değil bu.

#4
Foto - Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

-Bu saha 1 sene evvel Avrupa'da örnek gösterildi. Ondan evvel Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur olmuştu. UEFA delegesi 'herhalde bu maçı oynatamayacağız' dedi, 10 dakika sonra yüzde 10'lardan yüzde 65'e çıktı sahanın kuruluğu, inanamadı adam. 2021 senesindeki ikinci operasyonda kumlama, hibritleme, delikler, ultraviyole, ilaçlama haricinde zeminin altında çok büyük 3 tane sistem var.

#5
Foto - Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

Bir tanesi ısıtma, bir tanesi vakum, bir tanesi de drenaj ve havalandırma.

#6
Foto - Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

Bunun için normalde 100-200 ml olan vakumu, 600'e çıkarmışlar o gün. Hem çalıştığımız grup hem bizle çalışan değerli mühendis arkadaş, sabah 4'te bile nem oranını ölçüp çiğ başlamadan sulama yapıyorlar, çok özverililer. Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim.

#7
Foto - Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

Galatasaray ikinci Başkanı Mehmet Cibara sakatlıklarla ilgili olarak da, "Sakatlıklar sahadan olmadı, hiç alakası yok. Leao’nunki bambaşka, Osimhen’inki de kronik bir şey. Daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı
Gündem

Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Feridun Sinirlioğlu, Yunanistan'ı rezil etti. Sinirlioğlu'nun çıkışı..
10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi
Gündem

10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi

Hırsızlık ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun medya ayağı, 10 Kasım dayatmasına karşı çıkan gazeteci Hacı Yakışıklı’yı linç etmeye..
Tutuklu eski eş Kotil’den Sarıgül’e isyan Yanlış evliliğin bedeli ağır oldu!
Gündem

Tutuklu eski eş Kotil’den Sarıgül’e isyan Yanlış evliliğin bedeli ağır oldu!

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, suçsuz olduğunu ileri sürerek..
Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor
Gündem

Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konf..
Türkiye ile demir yolu işbirliğine Suudi Arabistan’dan onay
Gündem

Türkiye ile demir yolu işbirliğine Suudi Arabistan’dan onay

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını onayladı. Karar, Veliaht Prens Muhamm..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23