Galatasaray 2. Başkanı Mehmet Cibara tüm taraftarları şok edecek sözleri söyledi! Osimhen'den Rams Park'a kadar...

-Sportif AŞ Başkanvekilimiz ve Kulüp İkinci Başkanımız ile ilgili, yönetim toplantısından sonra, başkanın da olmadığı ortamda, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay gerçekleşti. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. İki kişi arasında bir şey, tek başına birden bire birinin diğerine küfür ettiği bir şey değil. Daha evveliyatı var, belli belli bir yere gelmiş, sonunda bir tanesi tutamamış, istemediğimiz bir söz çıkmış ağzından. Kesinlikle yönetim kurulu toplantısı sırasında olmadı, fiziki müdahale yok. Başkan orada değil, odasında. Biz de dosyaları toplayıp çıkıyorduk. Bu kişilerden bir tanesi kapıyı açıp çıkarken bu tip konuşmalar geçti. Kimseye haksızlık etmeyelim. Tek taraflı bir şey değil bu.