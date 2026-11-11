Belediyesi meclisi sıraları boş kaldı! CHP ve Yeni Parti'den fıkra gibi ittifak

CHP'LİLER DE MECLİSİ TERK ETTİ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına katılmayan Yeni Parti'nin ardından CHP'li üyeler de salonu terk etti. CHP Grup Sözcüsü Varol Türel meclis salonunda, "2024 yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP adayı olarak seçilen Candan Yüceer, kendisine bu görevi emanet eden partimizden istifa ederek, başka bir partiye üye olmuştu. Biz CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri bu durumu protesto ederek asırlık çınarımızın kuruluş yıl dönümü gününe denk gelen 9 Eylül 2026 günü kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşmış, seçmenin iradesine sahip çıkmak adına o günkü meclis toplantısına katılmamıştık. Aradan iki ay geçmeden yeni üye olduğu siyasi partiden de istifa etmesi süreci daha da düşündürücü kılmıştır. Bir siyasi partinin oylarıyla seçilip makama oturduktan sonra başka partiye geçmek, ardından iki ayda bir daha istifa etmek nasıl bir siyasi anlayıştır? Seçim özgür iradedir; ama seçilmiş olmak, seçmene karşı sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Sayın Yüceer, 9 Eylül'de meclis salonunda CHP’li boş sandalyeleri göstererek, bize eleştiri yöneltmiş, Tekirdağ'ın sorunlarının siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini söylemişti. Biz CHP'li meclis üyeleri olarak hiçbir şey olmamış gibi el kaldırıp indiren bir anlayışın parçası olmayacağız. İtirazımız Tekirdağ'a ya da belediye hizmetlerine değil; seçmenin verdiği siyasi yetkinin yok sayılmasına. Biz CHP'nin amblemiyle, programıyla ve değerleriyle seçildik. Bize oy veren vatandaşların iradesini temsil ediyoruz. Bu nedenle bugünkü toplantıya katılmayarak tepkimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bu bir kişisel hesaplaşma değil, siyasi etik ve seçmen iradesine sahip çıkma meselesidir. Makamlar geçicidir, ilkeler kalıcıdır" açıklamasında bulundu.