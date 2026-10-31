Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı
Türkiye'nin ünlü mühendislik ve teknoloji şirketiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin ihalelere girişi bir kez daha yasaklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin ünlü mühendislik ve teknoloji şirketiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin ihalelere girişi bir kez daha yasaklandı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye'nin enerji altyapısında önemli projeler üstlenen Kontrolmatik Teknoloji hakkında 16 gün arayla iki ayrı kamu ihalesinden yasaklama kararı yayımlandı. TMSF yönetimindeki şirketle ilgili kararların, TEİAŞ'ın iki farklı trafo merkezi projesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
İlk yasaklama kararı 15 Ekim 2026'da, ikinci karar ise 31 Ekim'de Resmî Gazete'de yayımlandı. Patronlar Dünyası'nın eski KAP açıklamalarıyla yasaklama kayıtlarını karşılaştırması sonucunda, iki kararın bağlantılı olduğu projelerin toplam sözleşme bedelinin 765 milyon 990 bin liraya ulaştığı belirlendi.
15 Ekim'de yayımlanan ilk yasaklama kararının arkasında TEİAŞ'ın Yeşilkent trafo merkezi projesi bulunuyor. Kontrolmatik'in daha önce açıkladığı sözleşmenin bedeli 376 milyon 990 bin liraydı. İlk kararın üzerinden henüz 16 gün geçmişken şirket hakkında ikinci bir yasaklama kararı daha yayımlandı.
31 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yer alan ikinci karar ise TEİAŞ'ın Osmaniye trafo merkezi işiyle bağlantılı. Kontrolmatik'in 2024 yılında sözleşmesini imzaladığı projenin bedeli 389 milyon lira olarak açıklanmıştı.
Böylece iki ayrı projeye ilişkin sözleşmelerin toplam tutarı yaklaşık 766 milyon liraya ulaştı. Ancak bu rakam, şirketin aynı tutarda zarara uğradığı veya projelerin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Yasaklama kararları da tek başına sözleşmelerin feshedildiğini göstermiyor.
İkinci kararın zamanlaması da dikkat çekti. Kontrolmatik yönetimi, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada şirket tesislerinin mevcut koşullarda faaliyetlerini sürdüremediğini duyurmuştu.
Bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra ikinci ihale yasağının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla şirketin gündeminde yeni bir gelişme yaşandı.
TMSF yönetimindeki Kontrolmatik böylece bir yandan üretim tesislerinin faaliyet koşullarıyla, diğer yandan TEİAŞ projeleriyle bağlantılı iki ayrı kamu ihalesi yasağıyla gündeme geldi.
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