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Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

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Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

Türkiye'nin ünlü mühendislik ve teknoloji şirketiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin ihalelere girişi bir kez daha yasaklandı.

#1
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye'nin enerji altyapısında önemli projeler üstlenen Kontrolmatik Teknoloji hakkında 16 gün arayla iki ayrı kamu ihalesinden yasaklama kararı yayımlandı. TMSF yönetimindeki şirketle ilgili kararların, TEİAŞ'ın iki farklı trafo merkezi projesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

İlk yasaklama kararı 15 Ekim 2026'da, ikinci karar ise 31 Ekim'de Resmî Gazete'de yayımlandı. Patronlar Dünyası'nın eski KAP açıklamalarıyla yasaklama kayıtlarını karşılaştırması sonucunda, iki kararın bağlantılı olduğu projelerin toplam sözleşme bedelinin 765 milyon 990 bin liraya ulaştığı belirlendi.

#3
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

15 Ekim'de yayımlanan ilk yasaklama kararının arkasında TEİAŞ'ın Yeşilkent trafo merkezi projesi bulunuyor. Kontrolmatik'in daha önce açıkladığı sözleşmenin bedeli 376 milyon 990 bin liraydı. İlk kararın üzerinden henüz 16 gün geçmişken şirket hakkında ikinci bir yasaklama kararı daha yayımlandı.

#4
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

31 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yer alan ikinci karar ise TEİAŞ'ın Osmaniye trafo merkezi işiyle bağlantılı. Kontrolmatik'in 2024 yılında sözleşmesini imzaladığı projenin bedeli 389 milyon lira olarak açıklanmıştı.

#5
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

Böylece iki ayrı projeye ilişkin sözleşmelerin toplam tutarı yaklaşık 766 milyon liraya ulaştı. Ancak bu rakam, şirketin aynı tutarda zarara uğradığı veya projelerin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Yasaklama kararları da tek başına sözleşmelerin feshedildiğini göstermiyor.

#6
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

İkinci kararın zamanlaması da dikkat çekti. Kontrolmatik yönetimi, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada şirket tesislerinin mevcut koşullarda faaliyetlerini sürdüremediğini duyurmuştu.

#7
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

Bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra ikinci ihale yasağının Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla şirketin gündeminde yeni bir gelişme yaşandı.

#8
Foto - Türkiye'nin dev şirketinde deprem: İhalelere girişi yasaklandı

TMSF yönetimindeki Kontrolmatik böylece bir yandan üretim tesislerinin faaliyet koşullarıyla, diğer yandan TEİAŞ projeleriyle bağlantılı iki ayrı kamu ihalesi yasağıyla gündeme geldi.

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