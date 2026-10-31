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ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

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ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

#2
Foto - ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

Karadeniz üzerinden dünyanın tahıl ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilginin yeniden canlandığını ifade eden Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu." dedi.

#3
Foto - ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

Yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin tahminde bulunmak istemediğini kaydeden Rubio, özellikle Afrika kıtasını etkileyen bu durumun aciliyetine dikkati çekerek konunun "enerji boyutunun da unutulmaması gerektiğini" vurguladı.

#4
Foto - ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

Farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

Tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkesin "elbette gerçekleşmesini istediklerini" belirten Rubio, bunun ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin ihtiyatlı konuşarak "tahmini bir süre veremeyeceğini" ifade etti. Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi için her iki ülkeyle de görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

#6
Foto - ABD Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Teklif bize iki hafta önce ulaştı! İncelemeye aldık

Bu konuda, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." ifadelerini kullandı. Ukrayna ile yapılan görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Rubio, Rusya'nın nükleer silah kapasitesine dikkati çekerek, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir." diye konuştu.

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