Kötü haber geldi: Türkiye'nin yatak devi iflas etti
Türkiye'nin köklü yatak üreticisinden kötü haber geldi. Ünlü firma konkordato süecinin ardından iflas etmek zorunda kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin köklü yatak üreticisinden kötü haber geldi. Ünlü firma konkordato süecinin ardından iflas etmek zorunda kaldı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye'nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak ile bağlantılı şirketlerin konkordato sürecinde mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yürütülen dava kapsamında Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına hükmetti.
Yaklaşık bir yıldır devam eden hukuki sürecin sonunda gelen karar, şirketlerin mali geleceğine ilişkin belirsizliği de sona erdirdi. İki şirketin iflas işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi. 1980 yılından bu yana yatak sektöründe faaliyet gösteren Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Ekim 2025'te konkordato süreciyle gündeme gelmişti.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 24 Ekim 2025 tarihinde Mavi Ay Yatak ile bağlantılı Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil'in konkordato başvurularını inceleyerek üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Bu dönemde şirketlerin mal varlıklarını korumaya yönelik tedbirler de alınmıştı. Mahkeme, taşınır ve taşınmazların devredilmesini, rehin verilmesini ve kefalet işlemlerini kısıtlamıştı. Aradan geçen sürenin ardından dava dosyasında nihai karar aşamasına gelindi.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/1379 esas numaralı dosyasında görülen davada, konkordato talebinde bulunan şirketlerin ve gerçek kişilerin başvuruları ayrı ayrı değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 124189 sicil numarasıyla kayıtlı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ile 90889 sicil numaralı King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına karar verildi. Mahkeme ayrıca her iki şirketin iflas tasfiyesinin basit tasfiye usulüne göre gerçekleştirilmesine hükmetti.
Aynı dosyada yer alan diğer şirketler hakkında ise farklı bir karar çıktı. Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin konkordato talepleri reddedilmesine rağmen bu iki şirket için iflas kararı verilmedi. Mahkeme, söz konusu şirketler bakımından İcra ve İflas Kanunu'nun 292. maddesinde belirtilen iflas koşullarının oluşmadığına dikkat çekti. Davada yer alan gerçek kişiler hakkında da tacir sıfatları bulunmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine gerek olmadığı belirtildi.
1980 yılında Bursa'da kurulan Mavi Ay Yatak, yaklaşık 45 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin tanınan yatak üreticileri arasında yer alıyordu. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı satışlarıyla da dikkat çeken firma; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine yatak ihracatı gerçekleştiriyordu. Şirketin öne çıkan özelliklerinden biri de fermuarlı yatak kılıfı üretimindeki öncü konumuydu. Türkiye'de bu alandaki ilk üreticilerden biri olarak tanınan Mavi Ay Yatak, 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüle layık görülmüştü. İlerleyen yıllarda ikinci kuşak yönetimle faaliyetlerini sürdüren firma, Türkiye genelinde 3 bin 600 şirket arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü'nü de kazanmıştı. Bir dönem Avrupa pazarında da kendine yer edinen köklü markayla bağlantılı iki şirket hakkında verilen iflas kararı, yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato sürecinin en önemli gelişmesi oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23