Kötü haber geldi: Türkiye'nin yatak devi iflas etti

1980 yılında Bursa'da kurulan Mavi Ay Yatak, yaklaşık 45 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin tanınan yatak üreticileri arasında yer alıyordu. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı satışlarıyla da dikkat çeken firma; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine yatak ihracatı gerçekleştiriyordu. Şirketin öne çıkan özelliklerinden biri de fermuarlı yatak kılıfı üretimindeki öncü konumuydu. Türkiye'de bu alandaki ilk üreticilerden biri olarak tanınan Mavi Ay Yatak, 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüle layık görülmüştü. İlerleyen yıllarda ikinci kuşak yönetimle faaliyetlerini sürdüren firma, Türkiye genelinde 3 bin 600 şirket arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü'nü de kazanmıştı. Bir dönem Avrupa pazarında da kendine yer edinen köklü markayla bağlantılı iki şirket hakkında verilen iflas kararı, yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato sürecinin en önemli gelişmesi oldu.